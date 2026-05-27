Depois do desgosto amoroso, Eva Pais aumenta a família: «Não era suposto»

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Eva Pais voltou a derreter os seguidores ao revelar que a família aumentou. Depois da polémica relação com Diogo Maia, a ex-concorrente vive agora uma fase mais tranquila e feliz.

Eva Pais mostrou nas redes sociais que não conseguiu resistir em adicionar um novo membro na família.

A vencedora do Secret Story 10 partilhou uma imagem ternurenta do novo gatinho, chamado Tweety, e explicou que a decisão acabou por ser tomada por impulso: «Não era suposto o Bati ter já um maninho, mas fiquei com o coração apertado e não resisti», escreveu.

Recorde-se de que Eva ficou conhecida não apenas pela vitória no reality show e pelo prémio de 100 mil euros, mas também pelo polémico triângulo amoroso vivido dentro da casa mais vigiada do País.

A relação com Diogo Maia acabou por terminar depois do envolvimento do futebolista com Ariana Miranda, situação que marcou fortemente a reta final do programa.

Agora, longe das polémicas amorosas, Eva Pais parece focada numa fase mais tranquila da vida, rodeada de viagens, família e, agora, mais um novo companheiro especial.

Veja aqui:

 

Ainda: Antes de assumir namoro com Ariana, Diogo procurou Eva. E a reação da ex surpreendeu tudo e todos

Depois de semanas marcadas por polémica e comentários nas redes sociais, Diogo Maia e Ariana Miranda deram a primeira entrevista conjunta em televisão após a participação no Secret Story 10.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Cristina quis esclarecer diretamente o estado da relação e perguntou se os dois eram namorados. Diogo respondeu de imediato que sim, mas Ariana interrompeu o momento ao recordar que ainda não existiu um pedido oficial.

Percebendo a situação, Cristina Ferreira questionou logo: «Não houve pedido?», ao que Ariana respondeu afirmativamente, deixando claro que sente que os dois já vivem uma relação séria, apesar desse detalhe ainda faltar.

Diogo Maia acabou então por surpreender tudo e todos ao revelar em direto: «Mas eu já estou a tratar disso».

Ariana Miranda explicou ainda que os dois têm estado juntos todos os dias e que sente existir já um verdadeiro compromisso entre ambos. Apesar disso, garantiu que ainda não dorme em casa do futebolista.

Já sobre a relação anterior com Eva Pais, Diogo Maia confessou que nunca mais voltou a falar com a ex-namorada desde a final do programa.

O ex-concorrente admitiu mesmo que tentou resolver algumas pendências com Eva, mas sem sucesso. «Devíamos ter uma conversa os dois, mas eu tentei entrar em contacto com a Eva e ela não quis e está tudo bem», afirmou.

Diogo revelou também que Eva já não tem quaisquer pertences na casa onde ambos viveram juntos e mostrou-se tranquilo relativamente ao desfecho da relação.

«Se aconteceu é porque tinha de acontecer. Segui o meu coração e é o que importa», garantiu, assegurando ainda que está feliz com a escolha que fez ao lado de Ariana Miranda.

A entrevista acabou assim por confirmar oficialmente que os dois vivem uma fase feliz, apesar de toda a polémica que nasceu após o fim do reality show da TVI.

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