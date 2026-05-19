Surpresa! Eva Pais surge ao lado de vencedor de um reality show da TVI e a fotografia dá que falar

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Eva Pais, vencedora da mais recente edição de Secret Story – Casa dos Segredos, voltou a ser notícia após surgir numa fotografia ao lado de um outro vencedor de reality shows da TVI.

Eva Pais, que venceu a décima edição de Secret Story – Desafio Final, voltou a estar no centro das atenções depois de um encontro inesperado com uma das figuras mais conhecidas dos reality shows da TVI.

A jovem, que conquistou o público na última temporada do formato, encontrou-se com Bruno Savate, veterano dos reality shows e também vencedor do Big Brother - Desafio Final. O momento acabou por ser registado em fotografia e partilhado nas redes sociais por ambos.

Na legenda da imagem, onde ambos surgem no interior de um carro, o nortenho escreveu apenas: «A nossa campeã».

Percorra a galeria e veja a fotografia

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