Chamadas e mensagens privadas: Eva Pais expõe atitude de Diogo Maia depois do Secret Story 10

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Eva Pais confidenciou que o ex-namorado, Diogo Maia, a contactou depois do Secret Story 10. Saiba todo os detalhes.

Eva Pais entrou no Secret Story 10 com o então namorado, Diogo Maia, mas a relação chegou ao fim ainda dentro da casa, depois de o concorrente se apaixonar por Ariana Miranda, com quem vive atualmente um romance. Já fora da casa, o futebolista tentou contactar a vencedora daquela edição, e a reação foi inesperada.

A confissão foi feita por Eva, no Dois às 10 desta terça-feira, 9 de junho. Cristina Ferreira quis perceber se o afastamento entre a jovem de Ovar e o ex-namorado era definitiva. «Não tenho vontade de ver o que a pessoa está a fazer», começou por dizer Eva.

E prosseguiu: «Ele ligou-me, deixou-me mensagem, mas não respondi. Acho que não há nada para falar. O que aconteceu está à vista de todos. Portanto... O que ele poderá dizer e que vai acrescentar? Está feito, está feito.»

«Espero que ele esteja bem, não lhe desejo mal», terminou. 

Pode ver aqui as declarações:

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