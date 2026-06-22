Eva Pais arrasa em palco de festival de música. E o segredo do look custa menos de 13 euros

A vencedora do Secret Story 10 voltou a surpreender. No passado sábado, dia 20 de junho, Eva Pais subiu ao palco de um dos maiores festivais de música portugueses e arrasou com um look monocromático que não passou despercebido.
A ex-concorrente apostou num top de costas abertas e decote em V, combinado com calças de ganga largas e de cintura baixa. O conjunto, totalmente cor-de-rosa, é a escolha perfeita para o verão, ideal para destacar o bronze, e nós descobrimos onde o pode adquirir.
O top está disponível por apenas 12,99€ e as calças por 29,99€ na Pull & Bear.
Veja aqui a ex-concorrente em cima do palco: