Eva Pais e João Santos surgem juntos e anunciam "surpresa". E os fãs reagem em euforia: «Ficam bem»

Eva Pais e João Santos voltaram a juntar-se e a novidade já está a dar que falar entre os seguidores do Secret Story 10.

Os dois ex-concorrentes revelaram, esta quarta-feira, dia 20 de maio, que irão participar juntos num novo vídeo do canal de Rúben Branco, conhecido pelos conteúdos humorísticos e pelos comentários aos reality shows da TVI.

O anúncio foi feito através das redes sociais dos dois antigos concorrentes, que partilharam a mesma mensagem misteriosa: «Surpresa».

A novidade apanhou muitos fãs desprevenidos, sobretudo depois da forte ligação criada entre Eva Pais e João Santos dentro da casa mais vigiada do País. Muitos internautras mostram-se surpresos com a novidade: «Não estava à espera». E até mesmo com euforia: «Ficam bem um com o outro», escreveu outra fã da dupla de amigos.

Recorde-se de que João Santos já tinha participado anteriormente em vídeos do canal de Rúben Branco, com quem mantém uma amizade próxima há vários anos.

Agora, a expectativa aumenta para perceber o que os dois ex-concorrentes prepararam em conjunto.