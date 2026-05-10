Fotografias inéditas e mensagens privadas. João Santos expõe conversas recentes com Eva

João revelou nas redes sociais que continua a manter contacto com Eva, vencedora do Secret Story 10, e acabou por divertir os seguidores ao partilhar uma troca de mensagens entre os dois ex-concorrentes.

Tudo aconteceu depois de uma seguidora lhe perguntar diretamente: «Tens falado com a Eva?».

Sem hesitar, João respondeu à questão através de várias imagens de conversas de WhatsApp, mostrando que a cumplicidade entre ambos continua bem viva depois do reality show da TVI.

Nas mensagens partilhadas, os dois trocam fotografias hilariantes e momentos divertidos, numa conversa descontraída que rapidamente chamou a atenção dos fãs do programa.

Os seguidores não esconderam o entusiasmo ao perceber que João e Eva continuam amigos e próximos após o fim da experiência televisiva. Veja aqui:

Eva surpreende ao fazer procedimento estético. E o resultado deixa todos de queixo caído

Antes de rumar a Málaga para uns dias de descanso com a irmã, Eva Pais decidiu apostar numa mudança de visual e submeteu-se a um procedimento estético.

Eva Pais está de férias com a irmã, Maryn, em Málaga, Espanha. No entanto, antes de seguir viagem, a vencedora do Secret Story 10 submeteu-se a um procedimento estético. Acompanhada por Léo Caeiro, Eva Pais deslocou-se a uma clínica de estética e mostrou-se entusiasmada com a decisão. «Vim cá tratar de mim, depois de este tempo todo, eu mereço», afirmou.

Mas afinal, o que foi Eva fazer? A jovem colocou ácido hialurónico nos lábios. Entretanto, já foram divulgadas imagens do antes e depois do procedimento estético. Um vídeo partilhado nas redes sociais está a dar que falar pelo resultado obtido.