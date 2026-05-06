Venceu o Secret Story 10 e já partiu em viagem. Eva vive férias a dois com pessoa especial

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Eva Pais partilha nas redes sociais momentos especiais de uma viagem a dois, poucas semanas depois de vencer o reality show da TVI.

Eva Pais recorreu às redes sociais para mostrar os primeiros momentos de uma viagem muito especial, feita na companhia de alguém próximo: a sua irmã, Maryn.

Através da mesma plataforma, a vencedora do Secret Story 10 revelou alguns registos no aeroporto do Porto, como também dentro do avião, sempre sem revelar o destino escolhido. Noutra partilha, destacou ainda a presença da irmã, dando a conhecer um pouco mais deste momento vivido em família.

Eva mostrou o hotel em que estão e a forma carinhosa como foram recebidas, bem como a vista espetacular para a piscina e para a costa marítima, o que indicou que é um destino de praia.

Veja alguns momentos da partilha.

 

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