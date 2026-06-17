Eva Pais mostra a música que «diz exatamente aquilo que nunca conseguiu explicar». Veja aqui

Eva Pais recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores uma música que, segundo a própria, traduz sentimentos que nunca conseguiu colocar em palavras.

Num vídeo publicado no TikTok, a grande vencedora do Secret Stiry 10 destacou a canção “Diz-me Só”, da artista Elli Maze, revelando a forte ligação emocional que sente à letra do tema.

«Esta música diz exatamente aquilo que eu nunca consegui explicar», confessou Eva na publicação, que rapidamente chamou a atenção dos seus seguidores.

A escolha da canção não é, contudo, fruto do acaso. Eva Pais integrou o videoclipe oficial de “Diz-me Só”, um projeto que lhe permitiu viver de perto a mensagem transmitida pela música e criar uma ligação ainda mais especial com a obra de Elli Maze. Veja aqui.

No TikTok, a jovem mostrou alguns momentos associados ao tema, sublinhando a forma como a letra reflete emoções e pensamentos que muitas vezes são difíceis de expressar. A publicação gerou várias reações, com muitos seguidores a identificarem-se com as palavras de Eva e com a mensagem da canção.

A música de Elli Maze tem vindo a conquistar cada vez mais ouvintes nas plataformas digitais, sobretudo pela carga emocional da sua interpretação e pela proximidade das histórias retratadas nas letras.

Com esta partilha, Eva Pais voltou a demonstrar a importância que a música tem na sua vida, revelando uma faceta mais pessoal e emotiva junto da comunidade que a acompanha diariamente nas redes sociais.

O vídeo continua disponível no TikTok da influenciadora e já soma inúmeras visualizações, comentários e reações de fãs que se identificaram com a mensagem transmitida por “Diz-me Só”.