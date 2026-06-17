Eva Pais mostra a música que «diz exatamente aquilo que nunca conseguiu explicar». Veja aqui

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

11:24
»Não tiras os comentadores da cabeça»: Leandro arrasa Pedro Jorge e faz revelações - Big Brother
02:10

»Não tiras os comentadores da cabeça»: Leandro arrasa Pedro Jorge e faz revelações

10:58
«Pensas que me embrulhas...»: Pedro Jorge e Leandro voltam à troca de picardias - Big Brother
01:11

«Pensas que me embrulhas...»: Pedro Jorge e Leandro voltam à troca de picardias

10:49
Pazes à vista? Leandro dá conselhos a Pedro Jorge e falam sobre o passado: «Olha onde foste parar...» - Big Brother
06:28

Pazes à vista? Leandro dá conselhos a Pedro Jorge e falam sobre o passado: «Olha onde foste parar...»

10:18
Desiludida com atitudes de Bruno, Sara desabafa com Marisa Susana: «Já é um exagero» - Big Brother
02:57

Desiludida com atitudes de Bruno, Sara desabafa com Marisa Susana: «Já é um exagero»

01:32
Relação de Marisa Susana e Leandro por um fio: «Com pessoas falsas, tem de se lidar assim» - Big Brother
03:10

Relação de Marisa Susana e Leandro por um fio: «Com pessoas falsas, tem de se lidar assim»

01:27
Bruno e Sara entram em confronto: «Quando me falham...» - Big Brother
03:31

Bruno e Sara entram em confronto: «Quando me falham...»

01:16
A ferver! Entre danças e provocações, João Ricardo perde a cabeça com Leandro: «Eu tenho vergonha!» - Big Brother
03:42

A ferver! Entre danças e provocações, João Ricardo perde a cabeça com Leandro: «Eu tenho vergonha!»

01:10
Leandro atira-se a Sara e os dois envolvem-se em discussão nunca antes vista: «Estás a brincar com quem?» - Big Brother
03:44

Leandro atira-se a Sara e os dois envolvem-se em discussão nunca antes vista: «Estás a brincar com quem?»

01:04
Nomeações: Pedro Jorge é salvo com percentagem surpreendente. Veja toda as reações - Big Brother
03:01

Nomeações: Pedro Jorge é salvo com percentagem surpreendente. Veja toda as reações

00:41
Os ciúmes estão de volta? Sara acusa João Ricardo: «Estás mesmo fixado no Pedro» - Big Brother
01:47

Os ciúmes estão de volta? Sara acusa João Ricardo: «Estás mesmo fixado no Pedro»

00:35
Emoção e lágrimas. Marisa Susana é surpreendida pelos colegas no dia de aniversário do filho. E Pedro Jorge tem papel especial - Big Brother
03:49

Emoção e lágrimas. Marisa Susana é surpreendida pelos colegas no dia de aniversário do filho. E Pedro Jorge tem papel especial

00:24
Aos gritos! João Ricardo ataca Leandro: «És um forçado, queres imitar o Leomarte!» - Big Brother
03:40

Aos gritos! João Ricardo ataca Leandro: «És um forçado, queres imitar o Leomarte!»

00:19
Corte e costura! Pedro Jorge, Sara e Marisa Susana implacáveis com Leandro: «Os princípios dele...» - Big Brother
01:14

Corte e costura! Pedro Jorge, Sara e Marisa Susana implacáveis com Leandro: «Os princípios dele...»

00:10
Ninguém esperava! Sara convida João Ricardo para 'date' e as reações surpreendem - Big Brother
00:59

Ninguém esperava! Sara convida João Ricardo para 'date' e as reações surpreendem

00:05
Pedro Jorge fala com Leandro sobre as mágoas que tem e a discussão instala-se: «Dizeres que te fiz mal como o Bruno...» - Big Brother
06:50

Pedro Jorge fala com Leandro sobre as mágoas que tem e a discussão instala-se: «Dizeres que te fiz mal como o Bruno...»

23:47
Inédito. Pedro Jorge dá apoio (e razão) a Leandro: «Até eu me assustei...» - Big Brother
04:57

Inédito. Pedro Jorge dá apoio (e razão) a Leandro: «Até eu me assustei...»

23:40
Inesperado! Leandro desabafa com Pedro Jorge sobre a discussão com João Ricardo: «Tanto histerismo...» - Big Brother
04:57

Inesperado! Leandro desabafa com Pedro Jorge sobre a discussão com João Ricardo: «Tanto histerismo...»

23:20
Em modo Mundial 2026! Concorrentes fazem prognósticos para a Seleção Nacional - Big Brother
03:10

Em modo Mundial 2026! Concorrentes fazem prognósticos para a Seleção Nacional

23:05
«Quem era ele sem esta contracena?»: Marisa Susana e Sara têm sessão de má-língua sobre concorrente inesperado - Big Brother
01:51

«Quem era ele sem esta contracena?»: Marisa Susana e Sara têm sessão de má-língua sobre concorrente inesperado

23:02
Surpresa! Sara e Marisa Susana são as novas prisioneiras da casa - Big Brother
02:34

Surpresa! Sara e Marisa Susana são as novas prisioneiras da casa

22:40
Discussão ao rubro. Leandro e Pedro Jorge passam-se e a conversa sobe de tom - Big Brother
04:13

Discussão ao rubro. Leandro e Pedro Jorge passam-se e a conversa sobe de tom

22:38
Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações - Big Brother

Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações

22:33
Pedro Jorge é o primeiro concorrente salvo e os colegas reagem de imediato. Veja tudo - Big Brother
03:56

Pedro Jorge é o primeiro concorrente salvo e os colegas reagem de imediato. Veja tudo

22:28
Noite de salvação na casa. Com 46% dos votos, este é o primeiro concorrente salvo esta semana - Big Brother
01:09

Noite de salvação na casa. Com 46% dos votos, este é o primeiro concorrente salvo esta semana

22:27
João Ricardo perde a paciência com Leandro e a discussão sobe de tom: «Eu tenho vergonha...» - Big Brother
03:28

João Ricardo perde a paciência com Leandro e a discussão sobe de tom: «Eu tenho vergonha...»

Acompanhe ao minuto

Eva Pais mostra a música que «diz exatamente aquilo que nunca conseguiu explicar». Veja aqui

  • Há 1h e 8min
Eva Pais mostra a música que «diz exatamente aquilo que nunca conseguiu explicar». Veja aqui - Big Brother

A ex-concorrente mostrou uma música muito especial para si.

Eva Pais recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores uma música que, segundo a própria, traduz sentimentos que nunca conseguiu colocar em palavras.

Num vídeo publicado no TikTok, a grande vencedora do Secret Stiry 10 destacou a canção “Diz-me Só”, da artista Elli Maze, revelando a forte ligação emocional que sente à letra do tema.

«Esta música diz exatamente aquilo que eu nunca consegui explicar», confessou Eva na publicação, que rapidamente chamou a atenção dos seus seguidores.

A escolha da canção não é, contudo, fruto do acaso. Eva Pais integrou o videoclipe oficial de “Diz-me Só”, um projeto que lhe permitiu viver de perto a mensagem transmitida pela música e criar uma ligação ainda mais especial com a obra de Elli Maze. Veja aqui. 

No TikTok, a jovem mostrou alguns momentos associados ao tema, sublinhando a forma como a letra reflete emoções e pensamentos que muitas vezes são difíceis de expressar. A publicação gerou várias reações, com muitos seguidores a identificarem-se com as palavras de Eva e com a mensagem da canção.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

A música de Elli Maze tem vindo a conquistar cada vez mais ouvintes nas plataformas digitais, sobretudo pela carga emocional da sua interpretação e pela proximidade das histórias retratadas nas letras.

Com esta partilha, Eva Pais voltou a demonstrar a importância que a música tem na sua vida, revelando uma faceta mais pessoal e emotiva junto da comunidade que a acompanha diariamente nas redes sociais.

O vídeo continua disponível no TikTok da influenciadora e já soma inúmeras visualizações, comentários e reações de fãs que se identificaram com a mensagem transmitida por “Diz-me Só”.

Temas: Eva Pais Música

Fora da Casa

Muitos duvidaram deste amor, mas sete anos depois este casal dos realities continua junto e construiu um 'império'

Muitos duvidaram deste amor, mas sete anos depois este casal dos realities continua junto e construiu um 'império'

Há 1 min
Apaixonados. Ariana mostra presente especial oferecido por Diogo. E é muito romântico

Apaixonados. Ariana mostra presente especial oferecido por Diogo. E é muito romântico

Há 1h e 31min
“Carrão” topo de gama: Dylan deixa Inês de boca aberta com prenda de luxo. As imagens não mentem

“Carrão” topo de gama: Dylan deixa Inês de boca aberta com prenda de luxo. As imagens não mentem

Há 2h e 2min
O verniz estalou. Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e leva a ex-namorada à justiça

O verniz estalou. Afonso Leitão apresenta queixa contra Catarina Miranda e leva a ex-namorada à justiça

Ontem às 19:21
O segredo infalível de Cristina Ferreira para manter o corpo esculpido e a mente sã

O segredo infalível de Cristina Ferreira para manter o corpo esculpido e a mente sã

Ontem às 18:29
Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

Guerra aberta? Marisa Pires lança farpa a Marcia Soares e a resposta deixa todos de queixo caído

Ontem às 17:29
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Elegante e fresco: A enfermeira Catarina encontrou o vestido que vai querer usar em todos os eventos deste verão

Elegante e fresco: A enfermeira Catarina encontrou o vestido que vai querer usar em todos os eventos deste verão

Ontem às 17:08
Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações

Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações

Ontem às 22:38
Liliana e Fábio esclarecem tudo sobre o apoio a Marisa Susana e revelam quem é o “padrinho” da concorrente

Liliana e Fábio esclarecem tudo sobre o apoio a Marisa Susana e revelam quem é o “padrinho” da concorrente

Ontem às 18:00
O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

O confronto mais esperado: Catarina Miranda entra na casa e termina relação com Afonso. Veja todas as imagens 

1 jun, 10:01
Pedro Jorge é o primeiro concorrente salvo e os colegas reagem de imediato. Veja tudo
03:56

Pedro Jorge é o primeiro concorrente salvo e os colegas reagem de imediato. Veja tudo

Ontem às 22:33
Ver Mais

Notícias

Muitos duvidaram deste amor, mas sete anos depois este casal dos realities continua junto e construiu um 'império'

Muitos duvidaram deste amor, mas sete anos depois este casal dos realities continua junto e construiu um 'império'

Há 1 min
Eva Pais mostra a música que «diz exatamente aquilo que nunca conseguiu explicar». Veja aqui

Eva Pais mostra a música que «diz exatamente aquilo que nunca conseguiu explicar». Veja aqui

Há 1h e 8min
Apaixonados. Ariana mostra presente especial oferecido por Diogo. E é muito romântico

Apaixonados. Ariana mostra presente especial oferecido por Diogo. E é muito romântico

Há 1h e 31min
“Carrão” topo de gama: Dylan deixa Inês de boca aberta com prenda de luxo. As imagens não mentem

“Carrão” topo de gama: Dylan deixa Inês de boca aberta com prenda de luxo. As imagens não mentem

Há 2h e 2min
Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações

Cada vez mais perto da meta: Descubra quem foi o primeiro salvo destas nomeações

Ontem às 22:38
Ver Mais Notícias

Opinião

Inês Morais toma posição em relação a João Ricardo: «Até parece que eu aplaudo tudo o que ele faz»

Inês Morais toma posição em relação a João Ricardo: «Até parece que eu aplaudo tudo o que ele faz»

Ontem às 01:12
«Criou sentimentos»: Jéssica Jeremias acredita que João Ricardo sente algo por Sara

«Criou sentimentos»: Jéssica Jeremias acredita que João Ricardo sente algo por Sara

12 jun, 19:44
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Surpreendente. Marcelo Palma faz comentário inesperado sobre a expulsão de Afonso

Surpreendente. Marcelo Palma faz comentário inesperado sobre a expulsão de Afonso

12 jun, 00:30
Marcia Soares comenta relação de João Ricardo e Sara e lança farpa a Nufla. E envolve Pedro Jorge

Marcia Soares comenta relação de João Ricardo e Sara e lança farpa a Nufla. E envolve Pedro Jorge

11 jun, 18:29
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

Ontem às 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Muitos duvidaram deste amor, mas sete anos depois este casal dos realities continua junto e construiu um 'império'

Muitos duvidaram deste amor, mas sete anos depois este casal dos realities continua junto e construiu um 'império'

Há 1 min
Discussão ao rubro. Leandro e Pedro Jorge passam-se e a conversa sobe de tom
04:13

Discussão ao rubro. Leandro e Pedro Jorge passam-se e a conversa sobe de tom

Ontem às 22:40
Pedro Jorge é o primeiro concorrente salvo e os colegas reagem de imediato. Veja tudo
03:56

Pedro Jorge é o primeiro concorrente salvo e os colegas reagem de imediato. Veja tudo

Ontem às 22:33
Noite de salvação na casa. Com 46% dos votos, este é o primeiro concorrente salvo esta semana
01:09

Noite de salvação na casa. Com 46% dos votos, este é o primeiro concorrente salvo esta semana

Ontem às 22:28
João Ricardo perde a paciência com Leandro e a discussão sobe de tom: «Eu tenho vergonha...»
03:28

João Ricardo perde a paciência com Leandro e a discussão sobe de tom: «Eu tenho vergonha...»

Ontem às 22:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

O impactante relato de Ana Barbosa sobre o estado de saúde da mãe: "Há momentos muito complicados"

O impactante relato de Ana Barbosa sobre o estado de saúde da mãe: "Há momentos muito complicados"

Hoje às 07:59
"Sangue, suor e lágrimas": Jéssica Vieira enaltece apoio do namorado em momento especial

"Sangue, suor e lágrimas": Jéssica Vieira enaltece apoio do namorado em momento especial

Ontem às 21:29
Ana Barbosa faz confidência sobre característica da filha: "Não é como as outras crianças"

Ana Barbosa faz confidência sobre característica da filha: "Não é como as outras crianças"

Ontem às 20:19
Já sabia? Além de ser cantora, Bruna tem outra profissão: "Não é fácil conciliar"

Já sabia? Além de ser cantora, Bruna tem outra profissão: "Não é fácil conciliar"

Ontem às 19:42
"Diamante por lapidar": Bruna fala sobre conhecido rosto... e faz emotiva declaração de amor!

"Diamante por lapidar": Bruna fala sobre conhecido rosto... e faz emotiva declaração de amor!

Ontem às 19:19
Ver Mais Outros Sites