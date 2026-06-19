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De vencedora do Secret Story a DJ no Rock in Rio: Ex-concorrente surpreende todos

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Uma surpresa para tudo e todos.

Há percursos que conseguem reinventar-se longe dos holofotes da televisão, mas sem nunca deixar de captar atenções. Foi precisamente isso que aconteceu com esta vencedora do Secret Story, que acaba de anunciar uma novidade que deixou os fãs surpreendidos.

Falamos de Eva Pais, que recorreu às redes sociais para revelar que vai marcar presença no Rock in Rio Lisboa, que decorre nos próximos dois fins de semana no Parque Tejo. Mas não será apenas mais uma espectadora do festival. Pelo contrário: vai subir ao palco numa atuação muito especial.

A novidade foi partilhada através de um vídeo publicado no Instagram, onde a jovem mostrou o entusiasmo por integrar um dos maiores eventos de música do país. A ex-concorrente revelou que será convidada do DJ Gamix e que a atuação está marcada para o próximo dia 20 às 16h.

Depois de se ter dado a conhecer ao grande público através da participação no “Secret Story” 10, onde conquistou a vitória e uma legião de seguidores, a carreira de Eva tem seguido novos caminhos e continua a surpreender os fãs com a sua versatilidade e capacidade de abraçar novos desafios. 

Reality em direto?
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Com esta participação no Rock in Rio Lisboa, Eva Pais acrescenta mais um momento relevante ao seu currículo e prepara-se para atuar perante milhares de pessoas num dos festivais mais emblemáticos do país.

A publicação rapidamente gerou reações dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e entusiasmo pela oportunidade. Agora, resta esperar pelo dia 20 para ver Eva Pais em ação ao lado de DJ Gamix, num dos palcos mais aguardados do festival.

Temas: Eva Pais Rock in Rio Lisboa DJ

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