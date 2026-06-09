Já houve primeiro date! Eva Pais e Tiago Blela contam como está a relação fora do Secret Story

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Eva Pais e Tiago Blela estiveram no Dois às 10 e revelaram como tem sido a vida de ambos fora do reality show da TVI.

Tiago Blela e Eva Pais criaram uma forte ligação dentro da casa do Secret Story 10. O jovem foi um grande apoio para a vencedora daquela edição, depois de esta descobrir que o namorado, Diogo Maia, a tinha traído com Ariana Miranda e o namoro ter chegado ao fim à frente de todo o País. Muito se especulou sobre um possível envolvimento amoroso entre os dois e, agora, essa teoria foi posta em pratos limpos.

Esta terça-feira, 9 de junho, Tiago e Eva foram convidados do Dois às 10. Cristina Ferreira aproveitou para confrontar os dois ex-concorrentes com o tema que todos querem saber: afinal, estão juntos, ou há futuro possível? 

«Não, não estamos juntos. Temos muitos fãs, que são a tal equipa TIEVA, que faz sempre sensação desde que estávamos no programa e continua a fazer… Mas pronto, nós não estamos juntos», confidenciou Eva.

Tiago revelou que os dois tiveram uma saída conjunta depois de saírem da casa mais vigiada do País, mas que desde então não voltaram a estar juntos, apesar de manterem contacto. No entanto, ontem os dois decidiram encontrar-se para um jantar a dois. «Foi mesmo só ontem à noite que tivemos juntos, fomos jantar juntos e tivemos a partilhar um bocadinho do que é que também tem sido a nossa vida cá fora», referiu.

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Cristina Ferreira quis saber se Tiago ficou nervoso com esse 'date', e ele não hesitou em esclarecer: «Não, ia super tranquilo. Eu estive a viver dois meses com Eva, já temos uma conexão, uma amizade boa, e quem sabe… Vamo-nos continuar a conhecer cá fora.»

Pode ver tudo o que foi dito aqui:

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