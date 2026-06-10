Após entrevista com Tiago, Eva deixa fãs em alvoroço ao abraçar homem mistério: «Sê feliz»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:28
Gritos sem fim! Discussão entre Sara e João Ricardo escala e emissão volta a ser interrompida - Big Brother
02:46

Gritos sem fim! Discussão entre Sara e João Ricardo escala e emissão volta a ser interrompida

19:22
Sara e João Ricardo discutem. E Hugo volta a ser tema: «Tinha namorado...» - Big Brother
03:28

Sara e João Ricardo discutem. E Hugo volta a ser tema: «Tinha namorado...»

19:14
Sara indignada com ligação a João Ricardo: «Não há paixão nem interesse» - Big Brother
02:12

Sara indignada com ligação a João Ricardo: «Não há paixão nem interesse»

19:13
Inês e Dylan juntos pela primeira vez no Diário. E têm muito a dizer - Big Brother
03:39

Inês e Dylan juntos pela primeira vez no Diário. E têm muito a dizer

18:49
Gonçalo Quinaz destaca atitude de concorrente que passou despercebida: «Tiro-lhe o chapéu» - Big Brother
02:18

Gonçalo Quinaz destaca atitude de concorrente que passou despercebida: «Tiro-lhe o chapéu»

18:45
Desenho inédito de Marisa Susana interrompe direto. E provoca alvoroço na Casa - Big Brother
02:18

Desenho inédito de Marisa Susana interrompe direto. E provoca alvoroço na Casa

18:35
Marisa emocionada com palavras da filha: «Disse para eu não ir e que o dinheiro não era tudo» - Big Brother
04:13

Marisa emocionada com palavras da filha: «Disse para eu não ir e que o dinheiro não era tudo»

18:35
Abraçados e em lágrimas. Pedro Jorge e Marisa Susana "baixam a guarda" em momento cúmplice - Big Brother
04:13

Abraçados e em lágrimas. Pedro Jorge e Marisa Susana "baixam a guarda" em momento cúmplice

18:24
Liliana responde a Pedro após crítica à amizade com Bruno: «Ele pediu desculpa à minha mãe» - Big Brother
06:28

Liliana responde a Pedro após crítica à amizade com Bruno: «Ele pediu desculpa à minha mãe»

17:55
«Eu próprio não estava à espera» Pedro Jorge reage a aproximação de Liliana a Bruno - Big Brother
04:09

«Eu próprio não estava à espera» Pedro Jorge reage a aproximação de Liliana a Bruno

17:20
Em momento cúmplice, Pedro Jorge segreda ao ouvido de Marisa Susana - Big Brother
05:07

Em momento cúmplice, Pedro Jorge segreda ao ouvido de Marisa Susana

16:31
De tambor nas mãos, Afonso Leitão canta e lança farpas aos colegas - Big Brother
08:14

De tambor nas mãos, Afonso Leitão canta e lança farpas aos colegas

15:55
Imperdível: Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre o fim do namoro de Afonso e Catarina Miranda - Big Brother

Imperdível: Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre o fim do namoro de Afonso e Catarina Miranda

15:52
Marisa Susana acusa Afonso de estar perdido no programa: «Não tens jogo» - Big Brother
02:48

Marisa Susana acusa Afonso de estar perdido no programa: «Não tens jogo»

15:33
Marisa Susana acusa Liliana de falsidade para com Leandro: «Ele é uma ameaça para ela, faz dele gato sapato» - Big Brother
09:58

Marisa Susana acusa Liliana de falsidade para com Leandro: «Ele é uma ameaça para ela, faz dele gato sapato»

15:18
Sara não poupa no ataque a Liliana: «Só sabe gozar, é um espetáculo barato» - Big Brother
04:34

Sara não poupa no ataque a Liliana: «Só sabe gozar, é um espetáculo barato»

15:14
Leandro 'expõe' jogo de João Ricardo com Sara: «Qual a necessidade de se vitimizar?» - Big Brother
06:33

Leandro 'expõe' jogo de João Ricardo com Sara: «Qual a necessidade de se vitimizar?»

15:11
Pedro Jorge põe Sara e João Ricardo num frente-a-frente e gera discussão na casa: «Estás a mentir!» - Big Brother
07:44

Pedro Jorge põe Sara e João Ricardo num frente-a-frente e gera discussão na casa: «Estás a mentir!»

14:59
João Ricardo critica postura de Marisa Susana com Bruno: «Foi rotulado de porco, feio e mau» - Big Brother
03:53

João Ricardo critica postura de Marisa Susana com Bruno: «Foi rotulado de porco, feio e mau»

14:56
Bruno defende Liliana de Marisa Susana: «Sente-se ameaçada» - Big Brother
04:50

Bruno defende Liliana de Marisa Susana: «Sente-se ameaçada»

14:52
Proximidade de Sara e Pedro Jorge continua a gerar polémica: «É um disco riscado. Se incomoda...» - Big Brother
02:13

Proximidade de Sara e Pedro Jorge continua a gerar polémica: «É um disco riscado. Se incomoda...»

14:52
Afonso dá opinião implacável: «O João Ricardo é uma ameaça para o ego do Pedro Jorge» - Big Brother
09:55

Afonso dá opinião implacável: «O João Ricardo é uma ameaça para o ego do Pedro Jorge»

14:12
«Estavas a menosprezar-me...»: Bruno tira satisfações com Leandro após discussão com Marisa Susana - Big Brother
03:11

«Estavas a menosprezar-me...»: Bruno tira satisfações com Leandro após discussão com Marisa Susana

14:04
Imperdível! Após discussão acesa na casa, João Ricardo e Afonso espicaçam colegas com performance inédita - Big Brother
02:36

Imperdível! Após discussão acesa na casa, João Ricardo e Afonso espicaçam colegas com performance inédita

14:00
«Andas quase ao colo dele!»: Marisa Susana revoltada com proximidade de Leandro e Bruno - Big Brother
05:03

«Andas quase ao colo dele!»: Marisa Susana revoltada com proximidade de Leandro e Bruno

Acompanhe ao minuto

Após entrevista com Tiago, Eva deixa fãs em alvoroço ao abraçar homem mistério: «Sê feliz»

Após entrevista com Tiago, Eva deixa fãs em alvoroço ao abraçar homem mistério: «Sê feliz» - Big Brother

A ex-concorrente está no centro das conversas.

Eva Pais voltou a dar que falar e desta vez por um motivo que está a deixar os seguidores cheios de curiosidade. Um dia depois de uma entrevista com Tiago, a ex-concorrente do Secret Story partilhou um vídeo no Instagram que rapidamente gerou dezenas de reações e especulações.

Nas imagens publicadas, Eva surge sentada e abraçada a um homem, num momento aparentemente cúmplice e descontraído. No entanto, há um detalhe que está a alimentar o mistério: o homem aparece de costas para a câmara, tornando impossível a sua identificação.

 

A publicação não demorou a captar a atenção dos fãs, que encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e entusiasmo perante a possibilidade de a jovem estar a viver uma nova fase da sua vida amorosa: “Sê feliz”, escreveu uma seguidora; “Vai com tudo Evinha”, comentou outra. 

A verdade é que Eva não revelou qualquer informação sobre a identidade do homem que surge no vídeo, nem esclareceu a natureza da relação entre ambos. Ainda assim, a proximidade demonstrada nas imagens foi suficiente para desencadear inúmeras interpretações entre os seguidores.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Nas redes sociais, muitos acreditam que a publicação poderá ser um sinal de que a ex-concorrente encontrou alguém especial. Outros falam num possível videoclipe que estará a ser preparado. 

Certo é que o vídeo não passou despercebido e rapidamente se tornou tema de conversa entre os fãs, que continuam atentos a qualquer pista que possa revelar quem é o misterioso homem que surge abraçado à jovem.

Para já, fica o mistério. Mas uma coisa é certa: Eva conseguiu voltar a captar todas as atenções e deixar os fãs em verdadeiro alvoroço.

Relacionados

Mais de 1 milhão de views em apenas seis horas. Vídeo inédito de Eva e Tiago nos bastidores torna-se viral
Temas: Eva Pais Tiago

Fora da Casa

Apaixonou-se no SS, mas a relação não vingou. Hoje choca Cristina Ferreira ao assumir novo amor em direto

Apaixonou-se no SS, mas a relação não vingou. Hoje choca Cristina Ferreira ao assumir novo amor em direto

Há 1h e 53min
Este instrutor da 1ª Companhia divorciou-se da mulher, mas preparou uma surpresa para voltarem a casar

Este instrutor da 1ª Companhia divorciou-se da mulher, mas preparou uma surpresa para voltarem a casar

Há 2h e 55min
Imperdível: Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre o fim do namoro de Afonso e Catarina Miranda

Imperdível: Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre o fim do namoro de Afonso e Catarina Miranda

Há 3h e 36min
Arrepiante. Bruna Gomes reencontra-se com homem especial e nem Bernardo Sousa fica indiferente: o vídeo já está viral

Arrepiante. Bruna Gomes reencontra-se com homem especial e nem Bernardo Sousa fica indiferente: o vídeo já está viral

Hoje às 11:01
Aos 59 anos, cara da TVI é avó pela quarta vez e encanta fãs com a primeira foto do neto

Aos 59 anos, cara da TVI é avó pela quarta vez e encanta fãs com a primeira foto do neto

Hoje às 10:25
Mais de 1 milhão de views em apenas seis horas. Vídeo inédito de Eva e Tiago nos bastidores torna-se viral

Mais de 1 milhão de views em apenas seis horas. Vídeo inédito de Eva e Tiago nos bastidores torna-se viral

Ontem às 18:31
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Aos 59 anos, cara da TVI é avó pela quarta vez e encanta fãs com a primeira foto do neto

Aos 59 anos, cara da TVI é avó pela quarta vez e encanta fãs com a primeira foto do neto

Hoje às 10:25
Jéssica Vieira estreia-se como cantora e impressiona Cristina Ferreira: «Parabéns»
02:16

Jéssica Vieira estreia-se como cantora e impressiona Cristina Ferreira: «Parabéns»

Hoje às 09:57
Uma verdadeira princesa! Teresa Silva deslumbra na passadeira vermelha com look pérola

Uma verdadeira princesa! Teresa Silva deslumbra na passadeira vermelha com look pérola

24 fev 2025, 14:40
Inédito! Pedro Jorge faz confissão privada sobre o prémio de 250 mil euros que ganhou no Secret Story 9: «A Marisa...»
02:18

Inédito! Pedro Jorge faz confissão privada sobre o prémio de 250 mil euros que ganhou no Secret Story 9: «A Marisa...»

Hoje às 11:30
Jéssica Vieira assume estar apaixonada e revela como conheceu o novo namorado
03:32

Jéssica Vieira assume estar apaixonada e revela como conheceu o novo namorado

Hoje às 10:03
Ver Mais

Notícias

Após entrevista com Tiago, Eva deixa fãs em alvoroço ao abraçar homem mistério: «Sê feliz»

Após entrevista com Tiago, Eva deixa fãs em alvoroço ao abraçar homem mistério: «Sê feliz»

Há 1h e 25min
Apaixonou-se no SS, mas a relação não vingou. Hoje choca Cristina Ferreira ao assumir novo amor em direto

Apaixonou-se no SS, mas a relação não vingou. Hoje choca Cristina Ferreira ao assumir novo amor em direto

Há 1h e 53min
Este instrutor da 1ª Companhia divorciou-se da mulher, mas preparou uma surpresa para voltarem a casar

Este instrutor da 1ª Companhia divorciou-se da mulher, mas preparou uma surpresa para voltarem a casar

Há 2h e 55min
Imperdível: Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre o fim do namoro de Afonso e Catarina Miranda

Imperdível: Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre o fim do namoro de Afonso e Catarina Miranda

Há 3h e 36min
Arrepiante. Bruna Gomes reencontra-se com homem especial e nem Bernardo Sousa fica indiferente: o vídeo já está viral

Arrepiante. Bruna Gomes reencontra-se com homem especial e nem Bernardo Sousa fica indiferente: o vídeo já está viral

Hoje às 11:01
Ver Mais Notícias

Opinião

Inês e Dylan juntos pela primeira vez no Diário. E têm muito a dizer

Inês e Dylan juntos pela primeira vez no Diário. E têm muito a dizer

Há 18 min
Gonçalo Quinaz destaca atitude de concorrente que passou despercebida: «Tiro-lhe o chapéu»

Gonçalo Quinaz destaca atitude de concorrente que passou despercebida: «Tiro-lhe o chapéu»

Há 42 min
Marta Cardoso 'usa' Pedro Jorge para picar Gonçalo Quinaz: «Subiste uns degraus...»

Marta Cardoso 'usa' Pedro Jorge para picar Gonçalo Quinaz: «Subiste uns degraus...»

Hoje às 00:10
Fábio justifica escolha de Liliana e admite: «Ela arrependeu-se porque…»

Fábio justifica escolha de Liliana e admite: «Ela arrependeu-se porque…»

Ontem às 19:55
Sem rodeios, Inês Morais arrasa Afonso Leitão: «É mais uma das conversas dele para inglês ver»

Sem rodeios, Inês Morais arrasa Afonso Leitão: «É mais uma das conversas dele para inglês ver»

Ontem às 18:45
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

29 mai, 22:08
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»
05:50

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»

5 jun, 22:49
Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»
01:29

Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»

5 jun, 22:40
Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir
05:12

Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir

5 jun, 22:29
Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»
03:05

Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»

5 jun, 22:22
De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo
07:02

De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo

5 jun, 22:20
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira assume novo namorado: «Estou muito feliz. É alguém que me conhece bem»

Jéssica Vieira assume novo namorado: «Estou muito feliz. É alguém que me conhece bem»

Hoje às 11:29
Em partilha rara, Romana desabafa sobre a filha: "Seguiste o teu coração"

Em partilha rara, Romana desabafa sobre a filha: "Seguiste o teu coração"

Hoje às 10:08
Bruna Gomes abraça-se a homem especial... e deixa Bernardo Sousa em lágrimas!

Bruna Gomes abraça-se a homem especial... e deixa Bernardo Sousa em lágrimas!

Hoje às 09:51
Maria Botelho Moniz abre as portas de casa... e "luxo" chama a atenção!

Maria Botelho Moniz abre as portas de casa... e "luxo" chama a atenção!

Hoje às 09:10
Em momento de despedida, Sónia Jesus fala sobre a filha mais velha

Em momento de despedida, Sónia Jesus fala sobre a filha mais velha

8 jun, 17:34
Ver Mais Outros Sites