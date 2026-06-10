Após entrevista com Tiago, Eva deixa fãs em alvoroço ao abraçar homem mistério: «Sê feliz»

Eva Pais voltou a dar que falar e desta vez por um motivo que está a deixar os seguidores cheios de curiosidade. Um dia depois de uma entrevista com Tiago, a ex-concorrente do Secret Story partilhou um vídeo no Instagram que rapidamente gerou dezenas de reações e especulações.

Nas imagens publicadas, Eva surge sentada e abraçada a um homem, num momento aparentemente cúmplice e descontraído. No entanto, há um detalhe que está a alimentar o mistério: o homem aparece de costas para a câmara, tornando impossível a sua identificação.

A publicação não demorou a captar a atenção dos fãs, que encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e entusiasmo perante a possibilidade de a jovem estar a viver uma nova fase da sua vida amorosa: “Sê feliz”, escreveu uma seguidora; “Vai com tudo Evinha”, comentou outra.

A verdade é que Eva não revelou qualquer informação sobre a identidade do homem que surge no vídeo, nem esclareceu a natureza da relação entre ambos. Ainda assim, a proximidade demonstrada nas imagens foi suficiente para desencadear inúmeras interpretações entre os seguidores.

Nas redes sociais, muitos acreditam que a publicação poderá ser um sinal de que a ex-concorrente encontrou alguém especial. Outros falam num possível videoclipe que estará a ser preparado.

Certo é que o vídeo não passou despercebido e rapidamente se tornou tema de conversa entre os fãs, que continuam atentos a qualquer pista que possa revelar quem é o misterioso homem que surge abraçado à jovem.

Para já, fica o mistério. Mas uma coisa é certa: Eva conseguiu voltar a captar todas as atenções e deixar os fãs em verdadeiro alvoroço.