Deu nas vistas: Descobrimos de onde é o look de Eva que todos querem e o preço vai deixá-lo de boca aberta

O visual não passou despercebido e rapidamente se tornou um dos mais comentados após a presença de Eva no Dois às 10. O macacão lilás usado pela grande vencedora desta edição, conquistou as atenções e gerou curiosidade entre os fãs do programa.

A peça, marcada por um tom suave mas impactante, destacou-se pela elegância e pelo corte moderno, ajudando a compor um look que muitos já consideram um dos mais memoráveis da concorrente. Nas redes sociais, multiplicaram-se os elogios e as perguntas: afinal, de onde é o macacão?

A resposta já é conhecida. O modelo é da marca portuguesa T-Sheart e está disponível por 149 euros. Uma escolha que alia sofisticação e simplicidade, e que reforça a aposta crescente em marcas nacionais.

«Há histórias que nos transformam. E a @eva_pais_ss10 escolheu renascer numa nova versão, assim como todas as “Evas” o podem fazer 💜 e saír mais forte, mais brilhante e mais confiante! Que isto seja um lembrete para quem precisa 💫



E nada melhor que começar esta nova jornada com o nosso Fénix Jumpsuit 🐦‍🔥que personifica a transformação de um evento negativo em algo melhor 💫»