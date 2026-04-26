Surpresa! Esta é a primeira decisão que Eva toma após ganhar os 100 mil euros: «É algo que eu quero»

A jovem de Ovar recorreu ao Instagram, este domingo, dia 26 de abril, para deixar uma mensagem especial aos fãs e mostrou-se surpreendida com o crescimento da sua comunidade nas redes sociais.

«Estou a passar aqui para vos agradecer, somos quase 230 mil, malta. Não tenho palavras, vocês são malucos», começou por dizer, visivelmente entusiasmada.

Mas Eva não ficou por aqui. A vencedora revelou também que este é apenas o início de uma nova fase e garantiu que vai estar mais presente no digital. «Entretanto, vou começar a estar mais ativa por aqui. É algo que eu quero, assim como acompanharem esta jornada, que começa a mexer-se agora», partilhou.

Depois de dois dias a recuperar da intensidade da experiência dentro da casa, a ex-concorrente mostrou-se pronta para o que aí vem: «Estive a descansar nestes dois dias e siga para bingo! Beijinho!», rematou.

Com uma legião de fãs a crescer a olhos vistos, Eva Pais prepara-se agora para dar os primeiros passos fora da casa e tudo indica que esta nova etapa já começou em força.