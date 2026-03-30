Esta é a paixão (quase) secreta de Eva: Poucos conhecem e muitos nem imaginam

Dentro da casa do Secret Story 10, Eva tem conquistado a atenção do público pela sua personalidade e pelo percurso forte que tem vindo a trilhar. No entanto, há um lado da concorrente que muitos desconhecem — e que está agora a surpreender os fãs.

Antes de entrar no reality show, Eva já mantinha uma relação próxima com a prática desportiva, sendo o atletismo uma presença regular na sua rotina. Prova disso são vários vídeos e partilhas feitas nas redes sociais, onde surge a treinar, a correr e a mostrar a dedicação a esta modalidade.

Para muitos seguidores, esta faceta passou despercebida, sobretudo porque dentro da casa mais vigiada do País o foco tem estado nas emoções, relações e estratégias de jogo. Ainda assim, quem acompanha o percurso da concorrente fora do programa sabe que o desporto sempre fez parte do seu dia a dia.

O atletismo, conhecido pelos seus benefícios tanto a nível físico como mental, poderá também ajudar a explicar a resiliência que Eva tem demonstrado em momentos mais exigentes dentro do jogo. A disciplina, o foco e a capacidade de superação são características frequentemente associadas a quem pratica esta modalidade.

Esta descoberta está a gerar curiosidade nas redes sociais, com vários fãs a partilharem os antigos vídeos da concorrente e a elogiarem a sua dedicação. Para muitos, é mais uma prova de que há muito mais para conhecer sobre os participantes para além daquilo que se vê diariamente no programa.

Entre desafios emocionais e dinâmicas intensas, Eva continua a mostrar diferentes camadas da sua personalidade — e, pelos vistos, o atletismo é uma das suas grandes paixões fora da casa.