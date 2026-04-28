Depois de Diogo, Eva e Ariana têm algo mais em comum fora da casa. E está a preocupar os fãs

As duas ex-concorrentes, que ficaram inevitavelmente ligadas após a polémica com Diogo, enfrentam agora um problema inesperado: ambas ficaram sem acesso às suas contas de Instagram. A situação está a gerar preocupação entre os fãs, sobretudo numa altura em que Ariana se encontra dentro da casa do Desafio Final e totalmente afastada do exterior.

Enquanto Eva ainda não se pronunciou sobre o sucedido, a família de Ariana já reagiu publicamente, garantindo que está a tentar resolver a situação. Através das redes sociais, deixaram uma mensagem para tranquilizar quem acompanha a concorrente:

“Olá a todos. Em relação à conta oficial da Ariana, estamos a tratar de a recuperar. Entretanto, vamos colocando aqui as coisas. Muitos beijinhos.”

O caso está a gerar várias reações, com seguidores a questionarem o que poderá ter estado na origem do desaparecimento das contas. Entre teorias e especulações, há quem aponte para problemas técnicos e quem levante a hipótese de denúncias ou ataques externos.

Curiosamente, depois de tudo o que as separou dentro da casa, Ariana e Eva voltam agora a estar “ligadas” por uma situação comum cá fora. Resta saber se este episódio poderá, de alguma forma, suavizar a relação entre ambas ou se será apenas mais um capítulo inesperado numa história já cheia de reviravoltas.

Para já, os fãs aguardam novidades — tanto sobre a recuperação das contas como sobre uma eventual reação de Eva.