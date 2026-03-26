Eva recebe avião de apoio de ex-concorrente de peso e Ariana 'explode': «Ele que se lembre do que fez!»

Eva recebeu um avião de apoio muito especial nesta quinta-feira, 26 de março. A concorrente contou a Diogo a mensagem que sobrevoou os céus da Malveira, confidenciando que tinha a assinatura de Bruno Savate.
«Dizia que eu brilho sozinha, e no fim vinha escrito Savate», contou.
Na cozinha, os concorrentes também comentaram o tema e Sara mostrou-se contente. «Que top, ainda bem que ela recebeu isto!», revelou.
Quem não ficou contente com a mensagem que Bruno Savate enviou para Eva foi Ariana. Em conversa com João, mostra-se chateada.
«Se é realmente a pessoa que mandou, é ridículo. E espero que ele ouça isto. É ridículo porque ele fez 30 vezes pior aqui. Vinha com uma namorada e meteu-se com duas», referiu.
E acrescentou: «Eu já o conheci pessoalmente, falámos, mas ele não tem moral nenhuma para falar. Ele que se lembre do que fez. Entrou aqui a namorar e meteu-se com duas.»