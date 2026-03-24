Rebentou todas as estatísticas. O momento que deixou mais de dois milhões de pessoas em choque

A revelação do segredo de Eva está a dar muito que falar. Todos querem ver e comentar o momento, que aconteceu esta segunda-feira, dia 23, no Secret Story. E há um momento específico que está a despertar muito interesse.

No Instagram e no Tiktok da TVI há um vídeo que se está a tornar um verdadeiro fenómeno, superando todas as estatísticas. Trata-se do momento em que Ariana expõe à frente de todos que se envolveu intimamente com Diogo, mesmo à frente da namorada deste. «Cala-te bem caladinha porque não sabes da missa a meio», atira Ariana, confirmado que entre os dois houve mais do que um beijo e a existência de envolvimento íntimo. Eva ainda defende o namorado e Ariana continua: «Se tu consentiste isto, não vales nada».

«Consentiu mais do que um beijo, Eva?», questiona, logo de seguida, a apresentadora.

No meio disto do choque de todos os colegas, João tapa os ouvidos e esconde a cara.