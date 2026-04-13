Risos, palmas e felicidade. Foi assim que Eva reagiu à expulsão da rival Ariana

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Diogo ficou chocado com a expulsão de Ariana, mas Eva reagiu de maneira diferente. A ex-namorada de Diogo, começou por rir e bater palmas e depois por ficar pensativa. Mais tarde, confrontada por Cristina, acabou a admitir estar feliz por ver a rival fora da casa. «Eu digo que fico feliz. Não ter a Ariana aqui é menos uma coisa que tenho de lidar», declarou Eva.

Diogo, por seu lado, enviou uma mensagem para o exterior. «Quero dizer que gosto muito dela e vou sentir a falta dela».

Ao ver Diogo muito triste, Eva deixou umas palavras ao ex-namorado. «Só dizer que apesar de estares triste, nós estamos todos aqui para ti. Estás na casa com mais oito pessoas, não estás sozinho».  

VEJA TAMBÉM: Ariana é expulsa. Diogo fica em choque e Eva bate palmas de alegria. Estas são as imagens mais marcantes da noite 

Temas: Eva Ariana Diogo

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