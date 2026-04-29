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Eva comparada a famosa atriz internacional: e as parecenças impressionam

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Eva, vencedora do Secret Story 10, está a ser comparada a uma famosa atriz de renome, que participou numa das mais icónicas séries sobre super heróis.

A beleza invejável de Eva fez furor dentro e fora do Secret Story - Casa dos Segredos 10, e agora há quem a compare a uma famosa atriz de renome.

As comparações começaram a surgir por parte dos fãs, através da rede social X (antigo Twitter). Trata-se de Kristin Laura Kreuk, uma atriz canadense, que brilhou na série mundialmente conhecida Smallville, no papel de Lana Lang. 

Participou ainda em séries como Beauty & the Beast (Catherine “Cat” Chandler), Burden of Truth (Joanna Hanley), e em filmes como o Street Fighter (Chun-Li - protagonista), e EuroTrip.

«Digam-me que não sou a única a ver semelhanças entre a Eva e esta atriz!», escreveu uma internauta. «Realmente», respondeu outra.

Eva reage a tudo o que descobriu sobre Diogo fora da casa: «Mentiras»

Eva foi a grande vencedora do Secret Story 10 e na passada segunda-feira, 27 de abril, sentou-se no sofá de convidados do Dois às 10 para falar sobre a sua passagem pelo reality show da TVI. A jovem de Ovar falou abertamente sobre a relação com Diogo, que durava há cinco anos e que terminou dentro da casa, depois de este se apaixonar por Ariana. 

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Durante a conversa, Cristina Ferreira quis saber se, cá fora, Diogo já se «tinha portado mal» com ela. Eva respondeu: «Eu não venho para aqui, ao contrário do que já foi feito, falar daquilo que foi ou não o nosso passado.»

A apresentadora do matutino da TVI referiu que Diogo tinha levantado algumas questões quando insinuou que Eva já o tinha traído. «Isso magoou-te», quis saber Cristina. 

«Magoou-me muito. Só eu e ele sabemos o que foram os cinco anos e o que aconteceu ou não. E o facto de ele colocar isso em causa… não me incomoda ao ponto porque eu estou bem segura, mas incomoda por ele vir para aqui dizer isso, que são mentiras», referiu Eva. «Para mim, (ele deixa na dúvida) é como raiva e tentativa de passar uma imagem daquilo que não é», acrescentou.

«O Diogo já te tinha traído?», insistiu Cláudio Ramos. «Não vou responder», anuiu Eva.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Se dentro da casa Eva mostrou sempre alguma vulnerabilidade quando o tema era Diogo, na conversa que teve hoje com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos deixou bem clara a sua intenção de deixar todo o passado para trás das costas. Aliás, afastou até a possibilidade de os dois terem uma conversa a sós, agora que deixaram a casa mais vigiada do País. 

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«Não tenho necessidade nenhuma de colocar conversa em dia. A única coisa que falta fazer com o Diogo é deixarem-me ir buscar as coisas. De resto, o que me vai acrescentar? Nada», disse. 

Pode ver aqui o momento:

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