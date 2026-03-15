Cristina Ferreira confronta Eva após o namorado Diogo beijar Ariana: «Olha para aquilo que realmente importa»

A relação entre Eva e Diogo voltou a estar em destaque na gala do Secret Story, quando Cristina Ferreira confrontou a concorrente com a crescente proximidade do namorado com Ariana dentro da casa.

Em conversa com a apresentadora, Eva garantiu que tudo faz parte de uma estratégia previamente falada entre o casal, com o objetivo de proteger o segredo que partilham no jogo. Neste momento o segredo de Diogo já foi descoberto e apenas o de Eva permanece em segredo.

«Foi falado. Num primeiro instante disse que já não valia a pena, mas depois percebeu-se que (os concorrentes) estavam com muito foco em nós», explicou a concorrente. «Foi para isso que cá viemos. Nós já tínhamos falado sobre isto. Custa», acrescentou.

Apesar de, durante a semana, ter sido vista emocionada, a chorar, ao assistir à aproximação entre Diogo e Ariana, que chegou a incluir um beijo, Eva garante que a situação não abala a relação.

Questionada por Cristina Ferreira se a estratégia não poderia colocar o namoro em risco, Eva foi perentória: «Não. Tenho plena confiança no Diogo. Temos o nosso objetivo conjunto.»

A apresentadora foi ainda mais longe e quis perceber até onde pode ir o jogo: «Até onde é que ele pode ir? Se um dia destes um beijo não chegar?» Eva diz que acredita que há limites bem definidos e garante: «Não será mais do que isto.»

«E se a Ariana começar a gostar do Diogo?», questionou Cristina Ferreira. «Isso é a minha maior preocupação. Há um limite a ser traçado, há um ser humano», respondeu Eva.

Perante a insistência da apresentadora sobre se está realmente confortável com a situação, a concorrente garantiu: «Sim, eu estou bem».

Quanto às lágrimas que mostrou durante a semana, explicou que são inevitáveis, mas que não a desviam do objetivo, conjunto: «As lágrimas são porque custa, mas depois relembro-me para o que aqui estou. Estou para guardar o segredo ao máximo.»

No final da conversa, Cristina Ferreira deixou ainda um conselho à concorrente: «Só gostava que olhasses um bocadinho para ti, Eva. Para os teus sentimentos e para aquilo que realmente importa na vida.»

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