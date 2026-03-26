Cristina Ferreira reage à história de Diogo, Eva e Ariana: «O País divide-se entre quem?»

No programa Dois às 10, transmitido esta manhã na TVI, o painel de comentadores debruçou-se sobre o tema que tem dominado as conversas nas redes sociais e entre os seguidores da “Casa dos Segredos”: o triângulo que envolve os concorrentes Eva, Diogo e Ariana.
Os últimos acontecimentos dentro da casa mais vigiada do país têm gerado uma onda de reações por parte do público. Em causa está a proximidade crescente entre Diogo e Ariana, que surge numa altura em que o concorrente mantinha uma relação com Eva, situação que rapidamente dividiu opiniões entre os fãs do reality show.
Durante a conversa em estúdio, os comentadores analisaram o impacto mediático da situação e as diferentes leituras que o público tem feito do comportamento dos três concorrentes.
Foi neste contexto que Cristina Ferreira lançou uma reflexão que marcou o debate em estúdio:
“Este programa é um reflexo do que é a vida cá fora. Este rapaz trai a namorada. O pais divide-se em quem: entre a Eva e a Ariana.”