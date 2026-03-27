Este músico português enviou um avião para Eva e a mensagem está a dar que falar

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Um avião sobrevoou a casa da Casa dos Segredos e chamou a atenção dos concorrentes ao transportar uma mensagem dirigida a Eva. O gesto inesperado rapidamente gerou curiosidade entre os fãs do reality show, sobretudo por causa de quem está por trás da iniciativa.

Um momento inesperado marcou o dia na casa mais vigiada do país. Um avião sobrevoou recentemente a casa da Casa dos Segredos, trazendo consigo uma mensagem de apoio dirigida a uma das concorrentes.

No pano que seguia preso à aeronave podia ler-se: “Eva, estamos todos contigo”, uma frase que rapidamente chamou a atenção dentro e fora da casa e que não passou despercebida aos fãs do reality show.

No entanto, o que mais surpreendeu foi a assinatura da mensagem. O apoio foi enviado por Danni Gato, conhecido artista da música portuguesa que decidiu demonstrar publicamente o seu apoio à concorrente.

O gesto gerou curiosidade entre os seguidores do programa, uma vez que não é comum ver figuras públicas a manifestarem-se desta forma durante o decorrer do jogo. Danni Gato é conhecido por vários temas de sucesso na música portuguesa, entre eles o popular Põe a Pedrinha, que se tornou um dos seus maiores êxitos.

Dentro da casa, o momento acabou por surpreender os participantes e trouxe nova agitação ao jogo que continua a dar que falar. Ariana, um dos membros deste triângulo ficou em lágrimas.

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