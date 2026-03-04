1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas

São apenas alguns segundos, mas deixaram o público do Secret Story vidrado. Eva e Diogo, que são um casal de namorados verdadeiro, aproveitam os poucos segundos a sós para darem um beijo às escondidas na casa de banho.

Os dois mataram saudades e deixaram a Internet ao rubro. Em menos de 24 horas, o vídeo deste beijo às escondidas já soma um milhão de visualizações no Instagram e meio milhão no Tiktok.

Diogo esconde o segredo: «A minha namorada está na casa». Já Eva tem o segredo: «Namoro há cinco anos com um dos concorrentes da casa».