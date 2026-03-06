A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

17:50
Ricardo João debaixo do fogo: Dinâmica de Sara coloca-o no centro das discussões - Big Brother
04:28

Ricardo João debaixo do fogo: Dinâmica de Sara coloca-o no centro das discussões

17:30
Sara desfaz-se em lágrimas nos braços de Catarina - Big Brother
02:45

Sara desfaz-se em lágrimas nos braços de Catarina

17:18
Pedro oferece massagem a Eva em frente ao namorado. Esta foi a reação de Diogo - Big Brother
04:02

Pedro oferece massagem a Eva em frente ao namorado. Esta foi a reação de Diogo

17:11
Catarina e Sara de costas voltadas? As concorrentes deixam "tudo em pratos limpos" - Big Brother
11:16

Catarina e Sara de costas voltadas? As concorrentes deixam "tudo em pratos limpos"

16:55
Esta foi a concorrente "renegada". Descubra a consequência - Big Brother
04:38

Esta foi a concorrente "renegada". Descubra a consequência

16:52
Tenso! Os aliados foram definidos. E esta concorrente ficou de fora - Big Brother
15:52

Tenso! Os aliados foram definidos. E esta concorrente ficou de fora

16:08
Diogo vai contra tudo e todos: «Por estar calado, não significa que eu não acabe por ser protagonista» - Big Brother
02:38

Diogo vai contra tudo e todos: «Por estar calado, não significa que eu não acabe por ser protagonista»

16:01
A pergunta mais corajosa da casa: Jéssica quer saber quem a quer expulsar - Big Brother
02:33

A pergunta mais corajosa da casa: Jéssica quer saber quem a quer expulsar

15:54
Inédito! Pedro faz pergunta a Ricardo João e deixa todos de boca aberta - Big Brother
05:55

Inédito! Pedro faz pergunta a Ricardo João e deixa todos de boca aberta

15:47
Tiago faz a pergunta incómoda. As respostas podem surpreendê-lo - Big Brother
05:48

Tiago faz a pergunta incómoda. As respostas podem surpreendê-lo

15:40
«Toma de borla esta»: Tensão acende entre Liliana e Ricardo João. Saiba o motivo - Big Brother
01:26

«Toma de borla esta»: Tensão acende entre Liliana e Ricardo João. Saiba o motivo

15:38
Hélder dá conselhos de peso aos colegas. O momento deixou todos a pensar - Big Brother
01:55

Hélder dá conselhos de peso aos colegas. O momento deixou todos a pensar

15:32
Sara "rasga" concorrente: «Dava-me jeito que ela se pusesse a andar daqui» - Big Brother
04:56

Sara "rasga" concorrente: «Dava-me jeito que ela se pusesse a andar daqui»

15:27
Quem vai sair no domingo? A resposta foi quase unânime - Big Brother
05:44

Quem vai sair no domingo? A resposta foi quase unânime

15:20
Este será o Top 5 do Secret Story 10 na perspetiva dos concorrentes. Há dois nomes que se repetem em todas as respostas - Big Brother
09:46

Este será o Top 5 do Secret Story 10 na perspetiva dos concorrentes. Há dois nomes que se repetem em todas as respostas

14:20
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story - Big Brother

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

14:15
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva - Big Brother

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

13:55
Pedro mostra músculos e deixa João em choque: «Maiores que os meus!» - Big Brother
01:25

Pedro mostra músculos e deixa João em choque: «Maiores que os meus!»

13:50
Catarina e Jéssica revelam concorrente do Secret Story 9 com quem «não conseguiam viver» - Big Brother
02:12

Catarina e Jéssica revelam concorrente do Secret Story 9 com quem «não conseguiam viver»

12:36
Concorrente faz revelação chocante: «Vim para aqui com 8,30€ na conta» - Big Brother
03:09

Concorrente faz revelação chocante: «Vim para aqui com 8,30€ na conta»

12:20
«Tirei-lhe o tapete»: Em conversa com Eva, Ana arrasa Hugo - Big Brother
02:52

«Tirei-lhe o tapete»: Em conversa com Eva, Ana arrasa Hugo

12:12
Tenso: Ariana é infantil? Diana Dora não tem dúvidas - Big Brother
04:02

Tenso: Ariana é infantil? Diana Dora não tem dúvidas

11:53
Após ser apelidado de «Maçã Podre», João Ricardo revolta-se - Big Brother
04:09

Após ser apelidado de «Maçã Podre», João Ricardo revolta-se

11:43
Pedro não tem dúvidas: «O meu segredo não é o meu principal atributo» - Big Brother
03:01

Pedro não tem dúvidas: «O meu segredo não é o meu principal atributo»

11:41
Ana perde a cabeça e mete tudo em pratos limpos e elogia Pedro: «Caráter enorme» - Big Brother
03:33

Ana perde a cabeça e mete tudo em pratos limpos e elogia Pedro: «Caráter enorme»

Acompanhe ao minuto

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story - Big Brother

Conheça toda a história de amor de Diogo e Eva, o casal do Secret Story 10 que tem de fingir que não se conhece.

Diogo e Eva entraram no Secret Story 10 como casal, mas têm de fingir que não se conhecem: tudo porque os dois escondem segredos relacionados («A minha namorada está na casa» e «Namoro há cinco anos com um concorrente da casa»). Mas se lá dentro evitam a presença um do outro, cá fora a história é bem diferente.

Até ao momento, os jovens têm conseguido enganar os colegas. Juntos há cinco anos, Diogo e Eva mantêm uma relação cúmplice onde o amor reina, tal como comprovam as fotos românticas que ambos partilham nas redes sociais.

São até várias as mensagens de amor que trocam em público e nós mostramos-lhe tudo na galeria que preparámos para si!

Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal

Ricky foi o concorrente expulso do Secret Story 10 neste domingo, 1 de março. O concorrente esteve à conversa com Cristina Ferreira no Dois às 10 desta segunda-feira, 2, e não escondeu a surpresa ao perceber que Diogo e Eva são um casal verdadeiro. 

«Não desconfiava. Sabia que existiria outro casal, mas sou sincero que não desconfiava. Não tinha chegado lá ainda, de todo. Tinha chegado a algumas teorias, mas pelos vistos nem estava perto», confessou à apresentadora da TVI.

Pode ver aqui o momento:

Já em estúdio, Ricky foi surpreendido com esta informação durante a entrevista que concedeu à nossa repórter digital, Rita Vassalo. 

Mas o segredo que deixou o concorrente boquiaberto foi mesmo o de Catarina: «Um concorrente partiu-me o coração», que se refere a João.

Ora veja aqui o momento:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVI (@tvioficial)

 
