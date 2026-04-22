Amiga de Eva expõe detalhes da relação com Diogo e não poupa a mãe do ex-concorrente: «Quer fama»

Roído de ciúmes: Estas foram as reações de Diogo ao ser confrontado com imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo

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A relação de Eva e Diogo terminou dentro do Secret Story 10, mas continua a dar muito que falar fora da casa mais vigiada do País. Depois de a mãe do ex-concorrente ter feito várias críticas à agora ex-nora, uma amiga da finalista do reality show da TVI decidiu insurgir-se, quer contra o futebolista, quer contra a mãe.

Cristina Couto, amiga próxima de Eva, concedeu uma entrevista à revista TV Guia, onde não escondeu a indignação perante as acusações que Cláudia Costa, a mãe de Diogo, fez à amiga.

«Não nos atormenta nada do que ela disse, o jogo no programa falou por si, o Diogo revelou-se. Mas vamos aguardar que a Eva chegue cá fora e perceber o que sentiu ao longo de todo este tempo. Queremos que seja ela a abrir a página da vida dela, a defender-se do que está a ser acusada», começou por referir.

«O Diogo chegou a viver em casa da mãe da Eva»: Amiga de Eva expõe tudo

A jovem não se inibiu de questionar como é que a mãe de Diogo pode falar como tanta certeza sobre a relação de ambos, quando poucas vezes convivia com o agora ex-casal, uma vez que estava a viver na Suíça. «Ela vinha cá pontualmente, agora de repente já está cá... Quer fama, é o que me parece», disse.

E prosseguiu, garantindo que, aliás, Eva continuava a dividir-se entre a casa dos pais e a casa de mãe de Diogo, onde os dois viviam com o irmão mais novo do ex-concorrente:«Ela vinha muitas vezes para casa, ainda na altura do Natal, a mãe esteve doente e ela veio. E, para além disto, o Diogo também chegou a viver em casa da mãe da Eva. Disso é que ninguém fala.»

«Quando ele viveu em casa dos pais da Eva, e não foi assim há tanto tempo, ninguém falou. E por que é que foram para lá viver? O que terão a dizer disso?», acrescentou, sem se querer alongar muito no tema, frisa a referida publicação semanal.

Cristina Couto lamentou ainda o facto de a mãe de Diogo estar a «lavar roupa suja» em público. «Como é que o Diogo agradece tanto, sabendo que não era bem-vindo, e ainda diz que nunca lhe faltaram com nada. Onde é que aí estava a mãe?», questionou.