Amiga de Eva expõe detalhes da relação com Diogo e não poupa a mãe do ex-concorrente: «Quer fama»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

19:51
Ana emociona-se e fala sobre percurso e Sara faz revelação no confessionário - Big Brother
04:34

Ana emociona-se e fala sobre percurso e Sara faz revelação no confessionário

19:50
Luzia viveu história insólita com Hélder fora da casa: «Se eu vos contasse a história...» - Big Brother
02:03

Luzia viveu história insólita com Hélder fora da casa: «Se eu vos contasse a história...»

19:44
Eva assume ter esquecido Diogo por completo: «Hoje foi o dia em que passa a defunto» - Big Brother
05:37

Eva assume ter esquecido Diogo por completo: «Hoje foi o dia em que passa a defunto»

19:37
Jéssica e Liliana em choque: Vestido gera tensão e divide opiniões dentro da Casa - Big Brother
03:05

Jéssica e Liliana em choque: Vestido gera tensão e divide opiniões dentro da Casa

19:34
Sozinha no jardim, Liliana vive momento insólito com animal que entrou na casa - Big Brother
01:57

Sozinha no jardim, Liliana vive momento insólito com animal que entrou na casa

19:29
Quem deve ganhar o Secret Story 10? Público revela palpites - Big Brother
01:46

Quem deve ganhar o Secret Story 10? Público revela palpites

19:18
Liliana arrasa Sara e faz confissão emotiva: «Tentei sobreviver» - Big Brother
04:21

Liliana arrasa Sara e faz confissão emotiva: «Tentei sobreviver»

19:02
Tensão explode: Sara e Liliana entram em confronto e trocam farpas sem filtro - Big Brother
05:08

Tensão explode: Sara e Liliana entram em confronto e trocam farpas sem filtro

18:59
Eva declara-se a Tiago e deixa o Estúdio estupefacto: «Não consigo parar de olhar para ti» - Big Brother

Eva declara-se a Tiago e deixa o Estúdio estupefacto: «Não consigo parar de olhar para ti»

18:53
Eva e Tiago já combinaram encontro a dois fora da casa: «Vai ser uma francesinha no Porto» - Big Brother
01:29

Eva e Tiago já combinaram encontro a dois fora da casa: «Vai ser uma francesinha no Porto»

18:52
Eva faz declaração de amor a Tiago: «Não consigo parar de olhar para ti» - Big Brother
03:11

Eva faz declaração de amor a Tiago: «Não consigo parar de olhar para ti»

18:45
Jéssica dá 100 euros a Liliana e deixa recado inesperado - Big Brother
05:40

Jéssica dá 100 euros a Liliana e deixa recado inesperado

18:33
Eva aponta Ana e tensão sobe: Resposta de Ana aquece ambiente e gera reação imediata - Big Brother
05:30

Eva aponta Ana e tensão sobe: Resposta de Ana aquece ambiente e gera reação imediata

18:20
Gritos de Liliana logo de manhã: Sara não aguenta mais e faz desabafo - Big Brother
03:30

Gritos de Liliana logo de manhã: Sara não aguenta mais e faz desabafo

17:49
Tiago tenta "arrastar a asa" a Eva: «Então se desse para...» - Big Brother
01:30

Tiago tenta "arrastar a asa" a Eva: «Então se desse para...»

17:49
Eva admite ter ultrapassado Diogo: «Para mim está morto» - Big Brother
01:30

Eva admite ter ultrapassado Diogo: «Para mim está morto»

17:41
Eva impactada com a sua VT de apresentação com Diogo: «Não consigo ver a diversão ali» - Big Brother
04:41

Eva impactada com a sua VT de apresentação com Diogo: «Não consigo ver a diversão ali»

17:23
Sara abre o coração e fala, pela primeira vez, sobre os planos para o futuro com Hugo: «Eu não penso em...» - Big Brother

Sara abre o coração e fala, pela primeira vez, sobre os planos para o futuro com Hugo: «Eu não penso em...»

17:22
Tiago reage à sua VT de apresentação: «Arrependo-me de...» - Big Brother
04:34

Tiago reage à sua VT de apresentação: «Arrependo-me de...»

17:20
Ana acaba em lágrimas ao ver a sua VT de apresentação no Secret Story 10 - Big Brother
03:18

Ana acaba em lágrimas ao ver a sua VT de apresentação no Secret Story 10

17:16
Sara reage à sua VT de apresentação e revela sonhos: «Espero que surja alguma oportunidade na televisão» - Big Brother
03:54

Sara reage à sua VT de apresentação e revela sonhos: «Espero que surja alguma oportunidade na televisão»

17:13
Como vai ser a vida fora da casa? Eva faz revelação: «Já convidei...» - Big Brother
01:59

Como vai ser a vida fora da casa? Eva faz revelação: «Já convidei...»

17:01
Finalistas veem VT de apresentação de Eva e Diogo e a reação de Tiago salta à vista - Big Brother
06:15

Finalistas veem VT de apresentação de Eva e Diogo e a reação de Tiago salta à vista

17:00
Eva com receito de ver a VT de apresentação por causa de Diogo. Veja as reações - Big Brother
06:15

Eva com receito de ver a VT de apresentação por causa de Diogo. Veja as reações

16:50
Jéssica revela que esteve quase a desistir de entrar no programa em plena gala de estreia - Big Brother
09:02

Jéssica revela que esteve quase a desistir de entrar no programa em plena gala de estreia

Acompanhe ao minuto

Amiga de Eva expõe detalhes da relação com Diogo e não poupa a mãe do ex-concorrente: «Quer fama»

Amiga de Eva expõe detalhes da relação com Diogo e não poupa a mãe do ex-concorrente: «Quer fama» - Big Brother

Após as duras críticas que a mãe de Diogo fez a Eva, uma amiga próxima da finalista do Secret Story 10 decidiu quebrar o silêncio e expor alguns pormenores sobre a relação de ambos.

A relação de Eva e Diogo terminou dentro do Secret Story 10, mas continua a dar muito que falar fora da casa mais vigiada do País. Depois de a mãe do ex-concorrente ter feito várias críticas à agora ex-nora, uma amiga da finalista do reality show da TVI decidiu insurgir-se, quer contra o futebolista, quer contra a mãe. 

Cristina Couto, amiga próxima de Eva, concedeu uma entrevista à revista TV Guia, onde não escondeu a indignação perante as acusações que Cláudia Costa, a mãe de Diogo, fez à amiga.

«Não nos atormenta nada do que ela disse, o jogo no programa falou por si, o Diogo revelou-se. Mas vamos aguardar que a Eva chegue cá fora e perceber o que sentiu ao longo de todo este tempo. Queremos que seja ela a abrir a página da vida dela, a defender-se do que está a ser acusada», começou por referir.

«O Diogo chegou a viver em casa da mãe da Eva»: Amiga de Eva expõe tudo

A jovem não se inibiu de questionar como é que a mãe de Diogo pode falar como tanta certeza sobre a relação de ambos, quando poucas vezes convivia com o agora ex-casal, uma vez que estava a viver na Suíça. «Ela vinha cá pontualmente, agora de repente já está cá... Quer fama, é o que me parece», disse.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

E prosseguiu, garantindo que, aliás, Eva continuava a dividir-se entre a casa dos pais e a casa de mãe de Diogo, onde os dois viviam com o irmão mais novo do ex-concorrente:«Ela vinha muitas vezes para casa, ainda na altura do Natal, a mãe esteve doente e ela veio. E, para além disto, o Diogo também chegou a viver em casa da mãe da Eva. Disso é que ninguém fala.»

«Quando ele viveu em casa dos pais da Eva, e não foi assim há tanto tempo, ninguém falou. E por que é que foram para lá viver? O que terão a dizer disso?», acrescentou, sem se querer alongar muito no tema, frisa a referida publicação semanal.

Cristina Couto lamentou ainda o facto de a mãe de Diogo estar a «lavar roupa suja» em público. «Como é que o Diogo agradece tanto, sabendo que não era bem-vindo, e ainda diz que nunca lhe faltaram com nada. Onde é que aí estava a mãe?», questionou.

Veja ainda: Inesperado: Diogo toma atitude radical com Eva, após abandonar a casa - Secret Story - TVI

Relacionados

Diogo e Ariana apanhados juntos fora da casa. E vencedora do Big Brother tem reação implacável: «Vergonha...»

Após sair do Secret Story 10, Diogo Maia põe ponto final: «Acaba aqui. É hora de...»

«Afinal estão juntos»: Diogo e Ariana apanhados em saída noturna. E estas fotos são a prova

Inesperado: Diogo toma atitude radical com Eva, após abandonar a casa

Eva traiu Diogo? Resposta do ex-concorrente não convence Cláudio Ramos
Temas: Eva Diogo Relacao Mae Amigas

Fora da Casa

Sofia Sousa faz direto para comprovar namoro após suspeitas: «Imagina seres tão giro que acham que és IA»

Sofia Sousa faz direto para comprovar namoro após suspeitas: «Imagina seres tão giro que acham que és IA»

Há 25 min
Maria Botelho Moniz declara-se a vencedor de Reality Show: «Gosto muito de ti»

Maria Botelho Moniz declara-se a vencedor de Reality Show: «Gosto muito de ti»

Há 2h e 17min
Enfermeira Catarina está solteira? Suspeitas de um novo romance com Rui Freitas aumentam

Enfermeira Catarina está solteira? Suspeitas de um novo romance com Rui Freitas aumentam

Há 3h e 23min
Declarações exclusivas! Bernardina Brito fala sobre a relação com Badoxa: «Estamos a…»

Declarações exclusivas! Bernardina Brito fala sobre a relação com Badoxa: «Estamos a…»

Hoje às 15:32
Entrou no Secret Story com o vício das cirurgias plásticas. Hoje já é mãe e não vai acreditar como está

Entrou no Secret Story com o vício das cirurgias plásticas. Hoje já é mãe e não vai acreditar como está

Hoje às 12:43
Soraia Sousa revela nódoas negras e hematomas após episódio intenso: «Melhor assim do que pernas partidas»

Soraia Sousa revela nódoas negras e hematomas após episódio intenso: «Melhor assim do que pernas partidas»

Hoje às 12:42
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Muito aflita e quase em lágrimas: As imagens de Eva ao perceber que “fez asneira” com Tiago

Muito aflita e quase em lágrimas: As imagens de Eva ao perceber que “fez asneira” com Tiago

20 abr, 10:40
Tiago canta mais uma vez e a cara de Eva diz tudo
03:26

Tiago canta mais uma vez e a cara de Eva diz tudo

Hoje às 14:25
Saiu do Secret Story há pouco tempo e já tem um novo desafio: «Fora da zona de conforto»

Saiu do Secret Story há pouco tempo e já tem um novo desafio: «Fora da zona de conforto»

Hoje às 12:55
Norberto no Dois às 10

Norberto no Dois às 10

7 abr, 16:09
Tiago faz convite íntimo a Eva e a Voz não se contém: «Não resisto...»

Tiago faz convite íntimo a Eva e a Voz não se contém: «Não resisto...»

Hoje às 10:28
Ver Mais

Notícias

Sofia Sousa faz direto para comprovar namoro após suspeitas: «Imagina seres tão giro que acham que és IA»

Sofia Sousa faz direto para comprovar namoro após suspeitas: «Imagina seres tão giro que acham que és IA»

Há 25 min
Eva declara-se a Tiago e deixa o Estúdio estupefacto: «Não consigo parar de olhar para ti»

Eva declara-se a Tiago e deixa o Estúdio estupefacto: «Não consigo parar de olhar para ti»

Há 58 min
Maria Botelho Moniz declara-se a vencedor de Reality Show: «Gosto muito de ti»

Maria Botelho Moniz declara-se a vencedor de Reality Show: «Gosto muito de ti»

Há 2h e 17min
Sara abre o coração e fala, pela primeira vez, sobre os planos para o futuro com Hugo: «Eu não penso em...»

Sara abre o coração e fala, pela primeira vez, sobre os planos para o futuro com Hugo: «Eu não penso em...»

Há 2h e 34min
Amiga de Eva expõe detalhes da relação com Diogo e não poupa a mãe do ex-concorrente: «Quer fama»

Amiga de Eva expõe detalhes da relação com Diogo e não poupa a mãe do ex-concorrente: «Quer fama»

Há 3h e 3min
Ver Mais Notícias

Opinião

«Está sempre a chorar, acho uma chatice»: Ariana reage às imagens de Eva após a expulsão de Diogo

«Está sempre a chorar, acho uma chatice»: Ariana reage às imagens de Eva após a expulsão de Diogo

20 abr, 19:41
Inês Morais não poupa Eva: «Ela esqueceu-se de salvar o Tiago, mas fez um teatro na sala»

Inês Morais não poupa Eva: «Ela esqueceu-se de salvar o Tiago, mas fez um teatro na sala»

20 abr, 18:45
Diana Lopes critica postura de Eva: «Tenho dúvidas se ela não quis mesmo não salvar o Tiago»

Diana Lopes critica postura de Eva: «Tenho dúvidas se ela não quis mesmo não salvar o Tiago»

20 abr, 18:45
João Ricardo reage à entrevista de Diogo: «A Ariana está a ser a Eva. A resposta dele está dada»

João Ricardo reage à entrevista de Diogo: «A Ariana está a ser a Eva. A resposta dele está dada»

20 abr, 18:20
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós
01:02

Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós

20 abr, 18:14
Liliana e Hugo em confronto nos bastidores da gala por causa de «traições»: as imagens exclusivas da discussão
02:27

Liliana e Hugo em confronto nos bastidores da gala por causa de «traições»: as imagens exclusivas da discussão

20 abr, 17:53
Exclusivo! João Ricardo faz revelação inédita sobre o encontro de bastidores com Ariana
01:44

Exclusivo! João Ricardo faz revelação inédita sobre o encontro de bastidores com Ariana

20 abr, 17:44
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Eva admite ter ultrapassado Diogo: «Para mim está morto»
01:30

Eva admite ter ultrapassado Diogo: «Para mim está morto»

Há 2h e 8min
Eva impactada com a sua VT de apresentação com Diogo: «Não consigo ver a diversão ali»
04:41

Eva impactada com a sua VT de apresentação com Diogo: «Não consigo ver a diversão ali»

Há 2h e 16min
Sara abre o coração e fala, pela primeira vez, sobre os planos para o futuro com Hugo: «Eu não penso em...»

Sara abre o coração e fala, pela primeira vez, sobre os planos para o futuro com Hugo: «Eu não penso em...»

Há 2h e 34min
Tiago reage à sua VT de apresentação: «Arrependo-me de...»
04:34

Tiago reage à sua VT de apresentação: «Arrependo-me de...»

Há 2h e 35min
Finalistas veem VT de apresentação de Eva e Diogo e a reação de Tiago salta à vista
06:15

Finalistas veem VT de apresentação de Eva e Diogo e a reação de Tiago salta à vista

Há 2h e 56min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Galhofas sofre incidente e preocupa fãs

Jéssica Galhofas sofre incidente e preocupa fãs

Há 3h e 32min
Após separação polémica, ex-concorrente do Big Brother assume novo namorado: «Digo sim ao amor»

Após separação polémica, ex-concorrente do Big Brother assume novo namorado: «Digo sim ao amor»

Hoje às 14:43
Há uma mudança que envolve Isaac... e Jéssica Antunes esclarece!

Há uma mudança que envolve Isaac... e Jéssica Antunes esclarece!

Hoje às 12:48
Longe de Soraia Moreira, Daniel Guerreiro fala sobre nova realidade: "Ainda nos estamos a ajustar"

Longe de Soraia Moreira, Daniel Guerreiro fala sobre nova realidade: "Ainda nos estamos a ajustar"

Ontem às 16:11
Apaixonada! Jéssica Galhofas apresenta novo namorado: "Contigo, vale a pena"

Apaixonada! Jéssica Galhofas apresenta novo namorado: "Contigo, vale a pena"

Ontem às 15:57
Ver Mais Outros Sites