Após rutura com Diogo, publicação antiga de Eva ganha novo significado. A reação dos fãs

Ninguém tem ficado indiferente à rutura da relação entre Eva e Diogo. Fora do programa, o apoio do público não tem abrandado. Nas redes sociais, Eva já reúne perto de 50 mil seguidores e continua a receber inúmeras mensagens de apoio.

Numa publicação feita a 24 de janeiro deste ano, um mês antes de entrar na casa mais vigiada do país, Eva começou por escreveu: «Lembra-te sempre disto ✨ Nem sempre tudo vai ser como o planeado e nem sempre vai ser fácil». De seguida, a concorrente continuou a sua reflexão: «Mas devemos olhar para as mudanças de planos, como novas oportunidades de chegarmos onde queremos ❤️», finalizou.

Esta publicação ganhou um grande destaque a partir do momento em que a relação com Diogo chegou ao fim. Eva tem-se mostrado mais abalada e fragilizada do que nunca. Os fãs repararam na publicação e, claro, na mensagem que a mesma acarreta e encheram a caixa de comentários de palavras de apoio. «Espero que não te esqueças disso e muda a tua rota, és uma mulher lindíssima», «Tão linda! É exatamente isso. Segue o teu caminho e brilha ❤️» lê-se entre as várias reações deixadas pelos seguidores.