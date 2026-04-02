Após «sinal de consentimento», Diogo insinua que Eva já o traiu: As imagens da discussão mais tensa de sempre do ex-casal

Avião polémico deixa «aviso» para Diogo e Eva fica furiosa: as imagens completas e todas as reações

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Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

No Última Hora do Secret Story 10, foram divulgadas as primeiras imagens da discussão acesa de Eva e Diogo, que aconteceu durante esta madrugada. Tudo começou porque Eva foi acordada por uma faixa de «sinal de consentimento» e apercebeu-se que o ex-namorado estava deitado na cama com Ariana.

Fora de si, Eva desfez a cama de Diogo e acabou por se isolar, revoltada e em lágrimas, no jardim. Já cá fora, Diogo procurou-a e tentou falar com a ex-companheira. Eva acusou-o de a «trair» à frente dos seus próprios olhos e põe em causa toda a relação que tiveram durante cinco anos.

Sem papas na língua, e visivelmente enervado, Diogo também acusa a ex-namorada de já lhe ter sido infiel e o clima azeda.