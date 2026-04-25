Após vencer o Secret Story 10, Eva toma decisão firme sobre Diogo. Saiba tudo

A emoção ainda estava ao rubro no estúdio quando Eva, recém-consagrada vencedora do Secret Story 10 com 62% dos votos do público, prestou as primeiras declarações após o fim da gala.

Num vídeo gravado para os Reels do Instagram oficial da TVI, em conversa com a repórter digital Luísa de Carvalho, a vencedora abriu o coração sobre o seu estado emocional depois de tudo o que viveu dentro da casa mais vigiada do País.

Apesar da intensidade da experiência e da relação que marcou o seu percurso no programa, Eva mostrou-se tranquila e decidida quanto ao futuro. «Depois da semana que passou sinto-me bem, sinto-me resolvida. Não tenho nenhuma necessidade de uma conversa cá fora. Ficou dentro da casa», afirmou.

Uma posição clara que indica que, pelo menos para já, não pretende retomar o contacto com Diogo, o ex-namorado, deixando no passado tudo o que viveram durante o reality show.

As declarações já estão a gerar reação nas redes sociais, onde os fãs continuam a comentar não só a vitória expressiva, mas também esta decisão firme de Eva, numa altura em que muitos esperavam um eventual reencontro cá fora.

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