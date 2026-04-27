Em choque, Eva reage a tudo o que descobriu sobre Diogo fora do Secret Story: «Mentiras. A única coisa que falta...»

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Eva assume-se «magoada» com Diogo depois de descobrir tudo o que o ex-namorado disse sobre ela fora do Secret Story 10. A vencedora faz ainda revelações inéditas sobre a relação de ambos.

Eva foi a grande vencedora do Secret Story 10 e esta segunda-feira, 27 de abril, sentou-se no sofá de convidados do Dois às 10 para falar sobre a sua passagem pelo reality show da TVI. A jovem de Ovar falou abertamente sobre a relação com Diogo, que durava há cinco anos e que terminou dentro da casa, depois de este se apaixonar por Ariana. 

Durante a conversa, Cristina Ferreira quis saber se, cá fora, Diogo já se «tinha portado mal» com ela. Eva respondeu: «Eu não venho para aqui, ao contrário do que já foi feito, falar daquilo que foi ou não o nosso passado.»

A apresentadora do matutino da TVI referiu que Diogo tinha levantado algumas questões quando insinuou que Eva já o tinha traído. «Isso magoou-te», quis saber Cristina. 

«Magoou-me muito. Só eu e ele sabemos o que foram os cinco anos e o que aconteceu ou não. E o facto de ele colocar isso em causa… não me incomoda ao ponto porque eu estou bem segura, mas incomoda por ele vir para aqui dizer isso, que são mentiras», referiu Eva. «Para mim, (ele deixa na dúvida) é como raiva e tentativa de passar uma imagem daquilo que não é», acrescentou.

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«O Diogo já te tinha traído?», insistiu Cláudio Ramos. «Não vou responder», anuiu Eva.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

Se dentro da casa Eva mostrou sempre alguma vulnerabilidade quando o tema era Diogo, na conversa que teve hoje com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos deixou bem clara a sua intenção de deixar todo o passado para trás das costas. Aliás, afastou até a possibilidade de os dois terem uma conversa a sós, agora que deixaram a casa mais vigiada do País. 

«Não tenho necessidade nenhuma de colocar conversa em dia. A única coisa que falta fazer com o Diogo é deixarem-me ir buscar as coisas. De resto, o que me vai acrescentar? Nada», disse. 

Pode ver aqui o momento:

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