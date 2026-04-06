Em menos de 24 horas, o beijo entre Diogo e Ariana soma 2,3 milhões de views: e tudo por causa da reação de Eva

Foi um dos momentos mais tensos da gala do Secret Story 10 deste domingo: Diogo deu um beijo na boca de Ariana à frente de Eva . O vídeo está viral nas redes sociais e soma mais de 2,3 milhões de visualizações em menos de 24 horas.

Tudo aconteceu depois de Diogo ser salvo das nomeações. Ao regressar à sala, depois da salvação, o concorrente abraçou-se a Ariana e deu-lhe um beijo na boca, sob o olhar atento de Eva.

Logo de seguida, Diogo dirige-se a Eva para lhe dar um beijo na cara.

As imagens foram divulgadas no Instagram da TVI e tornaram-se virais em poucas horas. Veja tudo:

Eva não escondeu o frete ao assistir ao momento de carinho e cumplicidade entre o ex-namorado e Ariana. Mas não foi a única.

Percorra a nossa galeria e veja todas as reações ao momento

Pode ainda ver aqui o vídeo: