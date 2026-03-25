Em momento difícil, Família de Eva quebra o silêncio e tem muito a dizer

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

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Eva e Diogo têm estado no centro das atenções desde que optaram por ter uma estratégia arriscada para proteger o segredo de Eva no Secret Story 10. Esta terça feira, a família e a equipa da jovem recorreram às redes sociais para partilhar um comunicado.

«A família e equipa da Eva quer agradecer do fundo do coração todas as mensagens e demonstrações de apoio», começaram por dizer. A família garantiu que não conseguem responder a todas as mensagens que têm recebido. Por fim, recordam que estão a apoiar a Eva incondicionalmente: «Estamos aqui fortes e estaremos até ao fim. Com e para a Eva sempre!», finalizaram.

Recorde-se que Diogo terminou a relação de cinco anos que mantinha com a concorrente .