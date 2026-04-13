Eva consola Diogo após expulsão de Ariana. E o concorrente chora rios: «Era a minha "macaquinha"»

A saída de Ariana Miranda do Secret Story 10 deixou Diogo Maia completamente abalado. Logo após a expulsão, o concorrente não conseguiu esconder a tristeza e mostrou-se visivelmente destroçado dentro da casa.

Eva Pais foi uma das primeiras a aproximar-se, tentando confortar o ex-namorado num momento particularmente difícil. Apesar da intenção, o ambiente revelou-se tenso e contido. A jovem ainda perguntou «queres falar?», mas Diogo manteve-se em silêncio, cabisbaixo, sem conseguir expressar o que sentia.

Num gesto de apoio, Eva acabou por aconselhá-lo a não desistir do jogo e a permanecer na casa até ser expulso. Ainda assim, o concorrente continuou fechado sobre si próprio, incapaz de reagir.

No confessionário, Eva confessa que já antecipava esta reação mais emocional: «Já estava à espera».

Mais tarde, também em confissão, Diogo acabou por abrir o coração e explicar o impacto que Ariana tinha no seu dia a dia dentro do programa: «Era o meu desafogo (...) A minha macaquinha», revelou, visivelmente fragilizado.

O concorrente explicou ainda que, depois das galas, era com Ariana que conseguia aliviar a pressão: «Chegávamos ali ao quarto e eu esquecia-me da gala, que é um clima um pouco pesado», contou.

Já no quarto, longe dos restantes colegas, a emoção falou mais alto. Entre lágrimas, Diogo desabafou com a Voz, deixando claro o vazio que sente com a ausência da ex-concorrente.

«É esquisito, Voz… estar sem a pessoa que trazia alegria», confessou.

A ligação entre os dois marcou a experiência dentro da casa e, com a saída de Ariana, Diogo enfrenta agora um dos momentos mais difíceis no jogo.