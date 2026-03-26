Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

14:05
Hilariante! Sozinha, Jéssica pensa no segredo de Sara: «Nasci com os dentes torcidos, ou dentes de ouro» - Big Brother
06:11

Hilariante! Sozinha, Jéssica pensa no segredo de Sara: «Nasci com os dentes torcidos, ou dentes de ouro»

13:53
Ricardo João desconfia do segredo de Jéssica: «Tem toda a pinta, plásticas em todo o lado» - Big Brother
02:07

Ricardo João desconfia do segredo de Jéssica: «Tem toda a pinta, plásticas em todo o lado»

13:30
Após afirmação de Ariana, Ana chora: «Vivi uma vida a acreditar no amor e tiraram-me o tapete» - Big Brother
02:34

Após afirmação de Ariana, Ana chora: «Vivi uma vida a acreditar no amor e tiraram-me o tapete»

13:23
Alerta nova pista na casa. Luzia não tem dúvidas: «Sinto que é teu, Ana» - Big Brother
03:06

Alerta nova pista na casa. Luzia não tem dúvidas: «Sinto que é teu, Ana»

13:19
Diogo e Ariana aos abraços na cama - Big Brother
04:12

Diogo e Ariana aos abraços na cama

13:15
Ariana implacável com Savate: «Não tem moral nenhuma, entrou aqui a namorar e meteu-se com duas» - Big Brother
02:14

Ariana implacável com Savate: «Não tem moral nenhuma, entrou aqui a namorar e meteu-se com duas»

13:08
Ariana assume-se «farta»: «Parecem todos um totós que nunca quebraram um vaso, é tudo gente perfeita» - Big Brother
06:15

Ariana assume-se «farta»: «Parecem todos um totós que nunca quebraram um vaso, é tudo gente perfeita»

13:06
Eva recebe avião de Savate! Saiba o que dizia - Big Brother
01:45

Eva recebe avião de Savate! Saiba o que dizia

12:55
Depois de viralizar na Internet com um momento 'explosivo', este concorrente já é um dos preferidos do público - Big Brother

Depois de viralizar na Internet com um momento 'explosivo', este concorrente já é um dos preferidos do público

12:44
Eva 'destrona' João e Diogo e Ariana em "maus lençóis": Conheça o Ranking de Popularidade desta semana - Big Brother

Eva 'destrona' João e Diogo e Ariana em "maus lençóis": Conheça o Ranking de Popularidade desta semana

12:44
Adriano Silva Martins aponta: «O Diogo é a pessoa que tem mais culpa, a Ariana e a Eva também têm a sua parte» - Big Brother
02:34

Adriano Silva Martins aponta: «O Diogo é a pessoa que tem mais culpa, a Ariana e a Eva também têm a sua parte»

12:33
Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana? - Big Brother

Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

12:25
Diana Lopes sobre polémica com Eva, Diogo e Ariana: «Têm os três a sua parte de responsabilidade» - Big Brother
01:04

Diana Lopes sobre polémica com Eva, Diogo e Ariana: «Têm os três a sua parte de responsabilidade»

11:45
Após terminar namoro com Eva, Diogo revela a mulher que idealiza para ser «a mãe dos seus filhos» - Big Brother

Após terminar namoro com Eva, Diogo revela a mulher que idealiza para ser «a mãe dos seus filhos»

11:29
Assim que acorda, a primeira coisa que Diogo faz é ir para a cama de Ariana - Big Brother
01:28

Assim que acorda, a primeira coisa que Diogo faz é ir para a cama de Ariana

01:40
Ricardo João recorda polémica de Hélder: «Se tivesse a dizer isso para a minha filha...» - Big Brother
02:40

Ricardo João recorda polémica de Hélder: «Se tivesse a dizer isso para a minha filha...»

01:35
João dá mimos a Eva na cama - Big Brother
04:21

João dá mimos a Eva na cama

01:30
Sara pica Ricardo João: «Fui a primeira e única pessoa que teve coragem de enfrentar o Hélder» - Big Brother
04:55

Sara pica Ricardo João: «Fui a primeira e única pessoa que teve coragem de enfrentar o Hélder»

00:30
Diogo puxou a cadeira para Ariana se sentar num jantar. Foi assim que Eva reagiu - Big Brother
04:48

Diogo puxou a cadeira para Ariana se sentar num jantar. Foi assim que Eva reagiu

00:20
Ariana explica porque não se consegue afastar de Diogo - Big Brother
01:33

Ariana explica porque não se consegue afastar de Diogo

00:15
Ariana confessa a Eva: «Não te vou mentir, eu realmente gosto muito dele» - Big Brother
04:30

Ariana confessa a Eva: «Não te vou mentir, eu realmente gosto muito dele»

00:05
Revoltado, Tiago desaba em lágrimas: «O que me custa mais...» - Big Brother
02:24

Revoltado, Tiago desaba em lágrimas: «O que me custa mais...»

00:00
Eva chora compulsivamente nos braços de João, depois de conversa com Diogo - Big Brother
03:39

Eva chora compulsivamente nos braços de João, depois de conversa com Diogo

23:20
Ariana e Liliana em discussão: «Vens atacar para o sítio errado» - Big Brother
01:20

Ariana e Liliana em discussão: «Vens atacar para o sítio errado»

23:16
Ariana sabia que Eva e Diogo eram um casal? As imagens do Especial expuseram tudo - Big Brother

Ariana sabia que Eva e Diogo eram um casal? As imagens do Especial expuseram tudo

Acompanhe ao minuto

Eva 'destrona' João e Diogo e Ariana em "maus lençóis": Conheça o Ranking de Popularidade desta semana

Eva 'destrona' João e Diogo e Ariana em "maus lençóis": Conheça o Ranking de Popularidade desta semana - Big Brother

Esta semana, o Ranking de Popularidade muda radicalmente. Fique a conhecer as preferências do público.

O Ranking de Popularidade desta semana sofreu várias alterações. Pela primeira vez desde que começou esta edição do reality show da TVI, João perdeu o primeiro lugar e o fim da tabela também surpreende.

Em primeiro lugar, nesta semana, está Eva, com 92% de votos positivos e apenas 8% de taxa de reprovação. Em segundo lugar está Ana e Tiago fecha o pódio. João, que esteve sempre no topo da tabela desde o início do programa, passa agora a ocupar o 5.º lugar.

No fim da tabela, está Diogo, em penúltimo lugar, e Ariana em último, com 96% de votos negativos e 4% de votos pela positiva.

Pode ver aqui o Ranking de Popularidade:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Relacionados

«O meu filho não matou ninguém»: Mãe de Diogo vítima de ataque dentro da própria casa

Após terminar namoro com Eva, Diogo revela a mulher que idealiza para ser «a mãe dos seus filhos»

Ariana sabia que Eva e Diogo eram um casal? As imagens do Especial expuseram tudo

Cristina Ferreira confronta Diogo e não tem para onde fugir. Estas foram as confissões que ninguém esperava
Temas: Eva Diogo Ariana Ana Tiago

Viral

Hilariante! Sozinha, Jéssica pensa no segredo de Sara: «Nasci com os dentes torcidos, ou dentes de ouro»

Hilariante! Sozinha, Jéssica pensa no segredo de Sara: «Nasci com os dentes torcidos, ou dentes de ouro»

Há 14 min
Depois de viralizar na Internet com um momento 'explosivo', este concorrente já é um dos preferidos do público

Depois de viralizar na Internet com um momento 'explosivo', este concorrente já é um dos preferidos do público

Há 1h e 24min
«O meu filho não matou ninguém»: Mãe de Diogo vítima de ataque dentro da própria casa

«O meu filho não matou ninguém»: Mãe de Diogo vítima de ataque dentro da própria casa

Há 2h e 2min
Após terminar namoro com Eva, Diogo revela a mulher que idealiza para ser «a mãe dos seus filhos»

Após terminar namoro com Eva, Diogo revela a mulher que idealiza para ser «a mãe dos seus filhos»

Há 2h e 34min
Tiago é um fenómeno da Internet: o discurso implacável que fez para Diogo ultrapassa os 2 milhões de views em poucas horas

Tiago é um fenómeno da Internet: o discurso implacável que fez para Diogo ultrapassa os 2 milhões de views em poucas horas

Ontem às 17:09
Este é o concorrente do Secret Story 10 que Bruno Savate defende com unhas e dentes: e vai surpreendê-lo

Este é o concorrente do Secret Story 10 que Bruno Savate defende com unhas e dentes: e vai surpreendê-lo

Ontem às 16:32
Mais Viral

Mais Vistos

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Ontem às 10:06
Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

23 mar, 22:56
Francisco Monteiro deixa recado a Eva e as palavras arrepiam qualquer um

Francisco Monteiro deixa recado a Eva e as palavras arrepiam qualquer um

Ontem às 18:36
«O meu filho não matou ninguém»: Mãe de Diogo vítima de ataque dentro da própria casa

«O meu filho não matou ninguém»: Mãe de Diogo vítima de ataque dentro da própria casa

Há 2h e 2min
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez 2025, 09:53
Ver Mais

Notícias

Depois de viralizar na Internet com um momento 'explosivo', este concorrente já é um dos preferidos do público

Depois de viralizar na Internet com um momento 'explosivo', este concorrente já é um dos preferidos do público

Há 1h e 24min
Eva 'destrona' João e Diogo e Ariana em "maus lençóis": Conheça o Ranking de Popularidade desta semana

Eva 'destrona' João e Diogo e Ariana em "maus lençóis": Conheça o Ranking de Popularidade desta semana

Há 1h e 35min
Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

Há 1h e 46min
«O meu filho não matou ninguém»: Mãe de Diogo vítima de ataque dentro da própria casa

«O meu filho não matou ninguém»: Mãe de Diogo vítima de ataque dentro da própria casa

Há 2h e 2min
Após terminar namoro com Eva, Diogo revela a mulher que idealiza para ser «a mãe dos seus filhos»

Após terminar namoro com Eva, Diogo revela a mulher que idealiza para ser «a mãe dos seus filhos»

Há 2h e 34min
Ver Mais Notícias

Opinião

Adriano Silva Martins aponta: «O Diogo é a pessoa que tem mais culpa, a Ariana e a Eva também têm a sua parte»

Adriano Silva Martins aponta: «O Diogo é a pessoa que tem mais culpa, a Ariana e a Eva também têm a sua parte»

Há 1h e 35min
Diana Lopes sobre polémica com Eva, Diogo e Ariana: «Têm os três a sua parte de responsabilidade»

Diana Lopes sobre polémica com Eva, Diogo e Ariana: «Têm os três a sua parte de responsabilidade»

Há 1h e 54min
«Honestamente, acho que ele estava à espera de uma causa para erguer uma bandeira»: Inês Morais implacável com João

«Honestamente, acho que ele estava à espera de uma causa para erguer uma bandeira»: Inês Morais implacável com João

24 mar, 18:45
Catarina critica a postura de João perante Eva: «Diz-se amigo e não a quer ouvir...»

Catarina critica a postura de João perante Eva: «Diz-se amigo e não a quer ouvir...»

24 mar, 18:45
Diana Lopes expõe atitude de João: «Eu vi olhares e vi uma preocupação maior com a Eva...»

Diana Lopes expõe atitude de João: «Eu vi olhares e vi uma preocupação maior com a Eva...»

24 mar, 18:45
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Diogo chama Eva em privado e faz-lhe um aviso: «Tem cuidado...»
02:06

Diogo chama Eva em privado e faz-lhe um aviso: «Tem cuidado...»

Ontem às 13:06
Imagens exclusivas! Com falta de ar, Ariana desespera durante a noite: «Parece que o meu coração vai explodir»
03:52

Imagens exclusivas! Com falta de ar, Ariana desespera durante a noite: «Parece que o meu coração vai explodir»

24 mar, 19:50
Última hora! Hugo expõe conversa com Ariana: «Ela disse que houve toque do Diogo»
02:37

Última hora! Hugo expõe conversa com Ariana: «Ela disse que houve toque do Diogo»

24 mar, 19:28
Diogo conta a Eva toda a intimidade que teve com Ariana na cama: as imagens exclusivas do confessionário polémico
05:25

Diogo conta a Eva toda a intimidade que teve com Ariana na cama: as imagens exclusivas do confessionário polémico

24 mar, 19:17
Última hora! João quer desistir do Secret Story 10
02:03

Última hora! João quer desistir do Secret Story 10

24 mar, 18:53
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Catarina Miranda 'arrasa' Jéssica Vieira e Rita Almeida. E tudo por causa do tema do momento

Catarina Miranda 'arrasa' Jéssica Vieira e Rita Almeida. E tudo por causa do tema do momento

Ontem às 19:54
Marisa e Pedro Jorge reagem ao triângulo polémico do Secret Story. Saiba o que têm a dizer

Marisa e Pedro Jorge reagem ao triângulo polémico do Secret Story. Saiba o que têm a dizer

Ontem às 19:00
Francisco Monteiro deixa recado a Eva e as palavras arrepiam qualquer um

Francisco Monteiro deixa recado a Eva e as palavras arrepiam qualquer um

Ontem às 18:36
Sara e Moisés descobrem o sexo do bebé em direto. Estas foram as reações

Sara e Moisés descobrem o sexo do bebé em direto. Estas foram as reações

Ontem às 16:45
O presente incrível que o filho de Maria Botelho Moniz deu ao pai: Foi feito por ele e vai deixá-lo sem palavras

O presente incrível que o filho de Maria Botelho Moniz deu ao pai: Foi feito por ele e vai deixá-lo sem palavras

Ontem às 16:19
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Tiago e Norberto criticam Diogo e Ariana e aconselham Eva: «Estão-lhe a passar paninhos quentes»
01:56

Tiago e Norberto criticam Diogo e Ariana e aconselham Eva: «Estão-lhe a passar paninhos quentes»

Ontem às 22:48
Norberto aconselha Eva: «Vai doer mas tens que ouvir»
03:49

Norberto aconselha Eva: «Vai doer mas tens que ouvir»

Ontem às 22:46
Em choro e sem conseguir falar. Eva é confortada pelos colegas no pós Especial
04:02

Em choro e sem conseguir falar. Eva é confortada pelos colegas no pós Especial

Ontem às 22:42
«Cada lágrima de Eva foi um rasgo no meu coração»: Tiago quebra o silêncio sobre a polémica e pede desculpa a Diogo
04:38

«Cada lágrima de Eva foi um rasgo no meu coração»: Tiago quebra o silêncio sobre a polémica e pede desculpa a Diogo

Ontem às 22:31
Ariana revela a verdadeira razão por não se ter afastado de Diogo. As reações são inéditas
04:38

Ariana revela a verdadeira razão por não se ter afastado de Diogo. As reações são inéditas

Ontem às 22:31
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

João Monteiro em momento de despedida: veja a foto!

João Monteiro em momento de despedida: veja a foto!

Ontem às 16:46
«Vocês tinham o casamento planeado»: Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre o fim da relação com Vitó

«Vocês tinham o casamento planeado»: Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre o fim da relação com Vitó

24 mar, 15:10
Sónia Jesus quebra o silêncio sobre separação de Vítor Soares: "Foi difícil"

Sónia Jesus quebra o silêncio sobre separação de Vítor Soares: "Foi difícil"

24 mar, 14:21
Francisco Monteiro assume: "É hora de voltar"

Francisco Monteiro assume: "É hora de voltar"

24 mar, 09:35
Mulher de Miguel Azevedo recebe triste notícia: "Agora sei..."

Mulher de Miguel Azevedo recebe triste notícia: "Agora sei..."

23 mar, 13:11
Ver Mais Outros Sites