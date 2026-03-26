Eva 'destrona' João e Diogo e Ariana em "maus lençóis": Conheça o Ranking de Popularidade desta semana

O Ranking de Popularidade desta semana sofreu várias alterações. Pela primeira vez desde que começou esta edição do reality show da TVI, João perdeu o primeiro lugar e o fim da tabela também surpreende.
Em primeiro lugar, nesta semana, está Eva, com 92% de votos positivos e apenas 8% de taxa de reprovação. Em segundo lugar está Ana e Tiago fecha o pódio. João, que esteve sempre no topo da tabela desde o início do programa, passa agora a ocupar o 5.º lugar.
No fim da tabela, está Diogo, em penúltimo lugar, e Ariana em último, com 96% de votos negativos e 4% de votos pela positiva.
Pode ver aqui o Ranking de Popularidade: