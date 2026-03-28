Perdeu o namorado, mas ganhou uma vida nova. Eva nem sonha, mas fora da casa já conquistou algo inédito

Eva Pais continua a destacar-se fora da casa de Secret Story 10, numa altura em que, lá dentro, enfrenta um dos momentos mais delicados da sua participação. A situação vivida na Casa dos Segredos 10 continua a gerar repercussões, desta vez fora da casa.

A jovem concorrente foi surpreendida por um triângulo amoroso com Diogo e Ariana, uma situação que rapidamente gerou uma forte reação do público. Diogo acabou o namoro de 5 anos com Eva e mostra-se cada vez mais íntimo de Ariana.

Cá fora, multiplicam-se as mensagens de apoio e solidariedade, transformando Eva numa das figuras mais acarinhadas desta edição.

O reflexo desse carinho é evidente nas redes sociais. A concorrente já ultrapassou a marca dos 100 mil seguidores, um crescimento expressivo que demonstra o carinho que o público nutre pela concorrente.

Sem qualquer noção do impacto que a sua história está a ter no exterior, Eva permanece focada no jogo. Ainda assim, a equipa que gere a sua conta não deixou passar o momento em branco e assinalou a conquista com entusiasmo: «JÁ SOMOS 100mil. OBRIGADA».

Novas declarações! Irmã de Eva comenta o triângulo dentro da casa: «Merece muito melhor»

A irmã da concorrente, Maryn, deu declarações à TVI que não deixaram dúvidas sobre o seu ponto de vista relativamente ao triângulo amoroso que marcou os últimos dias do reality show.

Sobre o fim da relação, a irmã da concorrente afirmou: «Era o mínimo que ele poderia ter feito. O sofrimento já era demasiado. Ela que abrisse os olhos e visse que merece muito melhor». A familiar destacou ainda a «dependência emocional que ela tem», sublinhando o impacto que esta situação tem tido na vida da irmã e a necessidade de Eva valorizar-se mais.

Estas declarações vêm no seguimento de uma semana intensa dentro da casa, marcada por revelações, lágrimas e confrontos entre os concorrentes. Depois da exibição das imagens que mostravam a aproximação de Diogo a Ariana, o ambiente mudou radicalmente, e culminou com a decisão de Diogo terminar o namoro.

Maryn revelou que, do lado de fora, acompanha com atenção e preocupação o que se passa, defendendo que Eva merece ser tratada com respeito e que precisa de reconhecer o seu valor, independentemente das escolhas do namorado dentro da casa.