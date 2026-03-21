Família de Eva faz comunicado público: «Prontos a dar todo o apoio e amor à Eva»

A tensão dentro da casa do Secret Story 10 está ao rubro e a situação amorosa que envolve Eva, Diogo e Ariana tem gerado fortes reações por parte do público. Perante a crescente polémica, a família da concorrente decidiu pronunciar-se publicamente.

Recorde-se que Eva entrou no reality show ao lado do namorado, Diogo, com quem mantém uma relação há cinco anos. No entanto, nas últimas semanas, o comportamento do concorrente tem dado que falar, sobretudo pela crescente proximidade com Ariana.

Entre trocas de carinho, beijos e momentos íntimos debaixo dos lençóis, Diogo tem justificado a sua atitude como uma forma de proteger o segredo de Eva. Ainda assim, as imagens têm gerado indignação entre os fãs do programa.

Face à onda de críticas, a família e equipa da concorrente partilharam um comunicado nas redes sociais: «A equipa e família querem esclarecer que estamos a fazer o possível para ajudar a Eva», pode ler-se.

No mesmo texto, deixam claro que a decisão de sair ou permanecer na casa depende exclusivamente da própria concorrente: «Vemos comentários a pedir para retirar a Eva da casa mas esquecem-se que a Eva só sai se assim quiser».

Apesar da polémica, garantem que o apoio se mantém incondicional: «De qualquer das formas, seguimos unidos e prontos a dar todo o apoio e amor à Eva».

O comunicado termina com uma mensagem de agradecimento dirigida aos seguidores. Veja-o aqui:

O polémico triângulo: Fique a par de tudo

A relação de Diogo e Eva está cada vez mais fragilizada na casa do Secret Story 10. Na noite desta quinta-feira, 19 de março, o concorrente desabou em lágrimas numa conversa a sós com a namorada e acabou por fazer uma confissão inesperada: Diogo beijou Ariana por iniciativa própria. O concorrente entrou na Casa com a namorada de 5 anos, mas "não consegue" afastar-se de outra concorrente.

Visivelmente emocionado, o concorrente começou por admitir que não está bem consigo próprio, confessando sentir-se «horrível, porco, nojento» e deixando no ar que tinha ultrapassado limites ao dizer ter feito coisas que não queria ter feito. Perante isto, Eva foi direta e quis saber a verdade, questionando «Deste-lhe algum beijo?», ao que o concorrente confirmou «Ontem, à noite», embora tenha tentado travar o tema com um «Mas não quero falar disto».

A conversa tornou-se ainda mais tensa quando Eva tentou perceber o que esteve por trás do momento, mas Diogo mostrou-se confuso sobre os sentimentos que nutre por Ariana, admitindo «Não sei, não sei», garantindo apenas: «Não vim para aqui para te magoar» e que não era essa a sua intenção. Ainda assim, acabou por justificar o beijo com um impulso difícil de controlar, explicando «Foi um momento. A falta, a carência, não sei explicar».

Num dia emocional dentro da casa, marcado pelas homenagens do Dia do Pai, o concorrente mostrou-se mais vulnerável e procurou apoio em Eva, mas acabou por trazer ainda mais dúvidas para a relação. Diogo assumiu que está confuso em relação ao que sente por Ariana, confessando «Não sei», embora tenha sublinhado que esse sentimento «não é igual» ao que sente pela namorada.

No meio da conversa, deixou ainda outra revelação no ar ao admitir que fez «coisas que não queria ter feito», aumentando a incerteza sobre o que realmente aconteceu.

Nas redes sociais, está instalada a polémica. Os internautas apelam a Eva para que tenha «amor próprio» e que «deixe o namorado».

Entre lágrimas, dúvidas e sentimentos à flor da pele, a relação de Diogo e Eva entra agora numa fase decisiva dentro da casa mais vigiada do país.