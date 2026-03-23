Família de Eva já "descartou" Diogo? Revelamos o gesto controverso que quase passou despercebido

Roído de ciúmes: Estas foram as reações de Diogo ao ser confrontado com imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo

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Depois da gala deste domingo do Secret Story 10, que ficou marcada pelo confessionário polémico de Eva e Diogo, a família da jovem teve um gesto que não passou despercebido. Nas redes sociais da concorrente, partilharam uma foto da mesma ao lado de João, e ignorou por completo os registos do casal que foram partilhados no Instagram do reality show da TVI.

Durante a noite de domingo, foram divulgadas várias fotografias dos looks de gala dos concorrentes. Entre elas, estavam algumas imagens em que Diogo e Eva surgiam juntos, mas no Instagram oficial de Eva só foi partilhada uma imagem, em que esta aparece a posar com o amigo João.

«O que acharam do outfit dos primeiros nomeados desta gala? 👀💖», escreveram os representantes de Eva, na legenda da partilha.

Pode ver tudo aqui:

A fotografia foi retirada de um carrossel de imagens onde surge uma foto de Eva abraçada ao namorado, Diogo, mas a família da jovem optou por "ignorar" esse mesmo registo.