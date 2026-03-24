Foram muito mais do que beijos: Ariana revela tudo o que aconteceu com Diogo e deixa todos em choque

A noite ficou marcada por um dos momentos mais polémicos desta edição do Secret Story 10. Depois de o segredo de Eva ter sido finalmente revelado, Ariana decidiu não ficar em silêncio e fez uma revelação inesperada em pleno direto.

Durante o Especial, num ambiente de grande tensão, a concorrente garantiu que o que aconteceu entre si e Diogo foi muito mais do que um simples beijo. Visivelmente revoltada, Ariana atirou diretamente para Eva que não se tratou apenas de um momento isolado e que a proximidade entre os dois foi bem maior do que aquilo que se pensava: «Se consentiste com isto, não vales nada (...) não sei se ele te contou, mas não foi só um beijinho, era todos os dias».

As palavras deixaram a casa em choque e obrigaram Diogo a reagir em direto. O concorrente acabou por confirmar que houve mais do que um beijo, mas tentou minimizar a situação, garantindo que não aconteceu com a frequência que Ariana afirmou.

Mais tarde, já longe dos restantes colegas, Eva e Diogo conversaram a sós no jardim sobre tudo o que aconteceu. O concorrente manteve-se de cabeça baixa enquanto era confrontado pela namorada sobre o que realmente aconteceu entre si e Ariana.

Durante a conversa, Diogo acabou por admitir que existiu um momento de maior proximidade física, em que Ariana lhe tocou nas partes íntimas, mas garantiu que nada aconteceu para além disso. A explicação não pareceu suficiente para acalmar o ambiente, que continua tenso dentro da casa.

Recorde-se que toda a situação aconteceu depois de Ariana ter ficado completamente destruída com a revelação do segredo de Eva. Em conversa com Cristina Ferreira, a concorrente já tinha admitido que não estava nada à espera do que aconteceu.

Entre acusações, lágrimas e revelações inesperadas, a casa mais vigiada do país voltou a viver um momento que promete marcar esta edição e cujas consequências ainda estão longe de terminar.

