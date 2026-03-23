Inédito! Eva “encosta” Diogo à parede após ver imagens com Ariana na cama. Eis a reação do namorado

A tensão dentro da casa do Secret Story 10 está ao rubro e a situação amorosa que envolve Eva, Diogo e Ariana tem gerado fortes reações por parte do público.

Recorde-se que Eva entrou no reality show ao lado do namorado, Diogo, com quem mantém uma relação há cinco anos. No entanto, nas últimas semanas, o comportamento do concorrente tem dado que falar, sobretudo pela crescente proximidade com Ariana.

Entre trocas de carinho, beijos e momentos íntimos debaixo dos lençóis, Diogo tem justificado a sua atitude como uma forma de proteger o segredo de Eva. Ainda assim, as imagens têm gerado indignação entre os fãs do programa.

No início da Gala, já no confessionário, Diogo surpreende Eva com um beijo, antes ainda de qualquer exibição de imagens ou confrontos com a realidade do jogo.

Durante a Gala, Eva é confrontada com imagens escaldantes de Diogo e Ariana

Estes foram os cinco momentos mais marcantes em que Eva e Diogo foram colocados frente a frente com a ver imagens no confessionário. As imagens revelam a ligação do concorrente a Ariana, desde beijos a confrontos diretos sobre limites pessoais e estratégia de jogo.

No início da Gala, já no confessionário, Diogo surpreende Eva com um beijo. Eva não apenas retribuiu o beijo, como lhe disse, em voz emotiva, que o amava muito.

Quando confrontados com as imagens mais da relação entre Diogo e Ariana, Eva assume que aceita praticamente tudo o que Diogo tem feito. A exceção que Eva faz é significativa: ela admite consentir tudo menos relações sexuais.

A sua declaração é carregada de honestidade: Não rejeita a proximidade nem a conexão com Diogo, mas estabelece um limite pessoal firme.

Num dos momentos mais tensos do confessionário, Diogo reafirma a sua abordagem ao jogo com grande convicção: «Estou orgulhoso da estratégia que estou a ter. Fiz o que mais ninguém fez.»

Quando confrontada com uma das imagens mais delicadas, em que se questiona se algo aconteceu entre Diogo e a outra concorrente depois de ela lhe ter dito que “tiraria os boxers”, Eva exige respostas claras. A concorrente questiona ainda: «Fizeram alguma coisa quando ela te disse que te tirava os boxers?». Já Diogo, novamente, evita responder com clareza.