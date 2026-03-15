Irmã de Eva faz revelações 'explosivas' sobre a relação com Diogo fora da casa: «Isto não é nada de novo, infelizmente»

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Maryn, a irmã de Eva, esteve presente na gala do Secret Story 10 deste domingo e não poupou nas críticas a Diogo. Mostrou-se até chateada com o cunhado e fez revelações polémicas sobre a relação dos dois cá fora.

«O que a Cristina disse ali à minha irmã era o que eu diria: mais amor próprio. Isto não é nada de novo, infelizmente...», começou por dizer.

A irmã mais velha de Eva não escondeu a mágoa ao ver a proximidade de Diogo com Ariana, que tem deixado a concorrente em lágrimas. «O incómodo está só em nós porque, aparentemente, para eles, é normal. Para mim, não seria. O meu marido gosta que eu esteja bem, e eu gosto que ele esteja bem. Para mim isso é que é normal», atirou.

E prosseguiu: «Gostava que o segredo de ambos fosse revelado para os vermos enquanto casal. Porque o pouco que vemos... está a ser mau.»

Maryn foi mais longe e deu a entender que a relação de Diogo e Eva é instável cá fora. Quando Cristina Ferreira questionou se, fora da casa mais vigiada do país, o casal era «feito um para o outro», a irmã de Eva não hesitou em responder: «Não, Cristina. Lamento. A minha irmã vai-me matar por estar a dizer isto, mas é verdade.»

«A esperança que eu tinha é que o programa trouxesse crescimento aos dois. Fosse para ficarem juntos ou não... a minha opinião é que não funcionam enquanto casal. Enquanto pessoa, o Diogo é uma excelente pessoa, um excelente tio...», terminou.