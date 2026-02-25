Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»

Depois de ter de dividir a cama com Hélder, Eva volta a enfrentar uma nova dificuldade com um homem da casa. Hugo começa a mostrar cada vez mais interesse pela concorrente. Na manhã desta quarta-feira dia 25 de fevereiro, acabaram por trocar picardias.

Eva entrou no Secret Story ao lado do namorado Diogo, mas com o segredo para esconder: “Namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa". Na casa ninguém sabe que a jovem é comprometida, o que torna tudo mais difícil. A concorrente não pode “bloquear” todas as investidas dos colegas.

Hugo e Eva começaram a manhã a trocar picardias. Ricardo João apanha os colegas e acaba por fazer uma provocação: «Já vi romances a começar por menos».

Mais tarde, Hugo pediu que Eva o ajudasse a fazer a cama, a resposta da jovem foi torta, o que levou o concorrente a lançar farpa:«És tão feinha quando reclamas, és tão linda quando ajudas»

A concorrente acabou por deixar firme a sua postura e disse mesmo que não é feia nunca. E Hugo concordou.

Poucos segundos, o concorrente lança uma nova farpa: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»