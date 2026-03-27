Ninguém esperava. Eva revela como se inscreveu no Secret Story e Diogo nem fazia parte do plano

A história de Eva dentro da casa do Secret Story 10 continua a dar que falar e, desta vez, a concorrente decidiu abrir o jogo sobre o processo de inscrição nesta edição.

Durante uma conversa descontraída com os colegas, Eva revelou que tudo começou com a irmã. Inicialmente, quem se inscreveu no programa foi a irmã da concorrente e a ideia era que as duas entrassem juntas na casa, possivelmente com o segredo “tenho a minha irmã na casa”.

Mais tarde, a irmã acabou então por convencer Eva a inscrever-se também, para que pudessem participar juntas nesta aventura. No entanto, a situação mudou completamente a meio do processo. A irmã acabou por desistir devido aos filhos e o plano inicial nunca chegou a avançar.

Foi então que surgiu a possibilidade de Eva entrar com Diogo, na altura ainda namorado, algo que não estava nos planos iniciais da concorrente.

Recorde-se que Eva e Diogo entraram no reality show da TVI como casal, mas com segredos diferentes. O segredo de Diogo era “a minha namorada está na casa”, enquanto Eva entrou com o segredo “namoro há 5 anos com um concorrente da casa”.

Veja o momento:

Tudo mudou depois de o segredo de Diogo ter sido revelado. O concorrente começou a aproximar-se de Ariana, justificando que estava a tentar proteger o segredo de Eva, mas a proximidade acabou por ultrapassar limites e gerou várias tensões dentro da casa.

Quando finalmente o segredo de Eva foi descoberto, a situação explodiu. Os concorrentes ficaram em choque com tudo o que estava a acontecer entre os dois e a relação nunca mais voltou a ser a mesma.

Mais tarde, quando os colegas viram imagens do casal cá fora, incluindo momentos em que Eva pedia ao namorado para parar com a proximidade a Ariana, o ambiente mudou completamente. Muitos concorrentes começaram a questionar a postura de Diogo e a demonstrar mais apoio a Eva.

O desfecho acabou por ser inevitável. O casal terminou a relação dentro da casa e, desde então, a história entre os dois continua a ser um dos temas mais comentados dentro e fora do Secret Story 10.

