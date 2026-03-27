Novas declarações! Irmã de Eva comenta o triângulo dentro da casa: «Merece muito melhor»

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Maryn, irmã de Eva, deu novas declarações à TVI. A familiar não deixou nada por dizer e comentou o triângulo amoroso que coabita na casa mais vigiada do país.

A situação vivida por Eva na Casa dos Segredos 10 continua a gerar repercussões, desta vez fora da casa. A irmã da concorrente, Maryn, deu declarações à TVI que não deixaram dúvidas sobre o seu ponto de vista relativamente ao triângulo amoroso que marcou os últimos dias do reality show.

Sobre o fim da relação, a irmã da concorrente afirmou: «Era o mínimo que ele poderia ter feito. O sofrimento já era demasiado. Ela que abrisse os olhos e visse que merece muito melhor». A familiar destacou ainda a «dependência emocional que ela tem», sublinhando o impacto que esta situação tem tido na vida da irmã e a necessidade de Eva valorizar-se mais.

Estas declarações vêm no seguimento de uma semana intensa dentro da casa, marcada por revelações, lágrimas e confrontos entre os concorrentes. Depois da exibição das imagens que mostravam a aproximação de Diogo a Ariana, o ambiente mudou radicalmente, e culminou com a decisão de Diogo terminar o namoro.

Maryn revelou que, do lado de fora, acompanha com atenção e preocupação o que se passa, defendendo que Eva merece ser tratada com respeito e que precisa de reconhecer o seu valor, independentemente das escolhas do namorado dentro da casa. 

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