Novas declarações! Irmã de Eva comenta o triângulo dentro da casa: «Merece muito melhor»

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

A situação vivida por Eva na Casa dos Segredos 10 continua a gerar repercussões, desta vez fora da casa. A irmã da concorrente, Maryn, deu declarações à TVI que não deixaram dúvidas sobre o seu ponto de vista relativamente ao triângulo amoroso que marcou os últimos dias do reality show.

Sobre o fim da relação, a irmã da concorrente afirmou: «Era o mínimo que ele poderia ter feito. O sofrimento já era demasiado. Ela que abrisse os olhos e visse que merece muito melhor». A familiar destacou ainda a «dependência emocional que ela tem», sublinhando o impacto que esta situação tem tido na vida da irmã e a necessidade de Eva valorizar-se mais.

Estas declarações vêm no seguimento de uma semana intensa dentro da casa, marcada por revelações, lágrimas e confrontos entre os concorrentes. Depois da exibição das imagens que mostravam a aproximação de Diogo a Ariana, o ambiente mudou radicalmente, e culminou com a decisão de Diogo terminar o namoro.

Maryn revelou que, do lado de fora, acompanha com atenção e preocupação o que se passa, defendendo que Eva merece ser tratada com respeito e que precisa de reconhecer o seu valor, independentemente das escolhas do namorado dentro da casa.