Polémica de Eva, Diogo e Ariana já chegou a Hollywood: E é uma famosa atriz que o confirma

A polémica revelação do segredo de Eva é o assunto do dia, não só dentro do Secret Story, mas também fora da casa mais vigiada do País. O triângulo amoroso que compõe a concorrente, mas também o namorado, Diogo e ainda Ariana, está a ser comentado no estrangeiro.

Depois de uma influencer brasileira ter mostrado a sua indignação para com as atitudes de Diogo e Eva, chegou a vez da conhecida atriz portuguesa, Daniela Melchior, que vive em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, ter revelado que tem amigos estrangeiros interessados no programa, por conta desta história.

Num comentário a uma publicação na rede social X, que dava conta de que «a novela mexicana tinha chegado a Hollywood», Daniela Melchior confirmou: «Já tenho amigos estrangeiros a perguntarem-me onde podem ver o SS legendado».

Recorde tudo o que aconteceu:

A noite de ontem na casa do Secret Story 10 ficou marcada por uma das maiores reviravoltas da edição. O segredo de Eva foi finalmente revelado em direto e o impacto foi imediato: choque total na casa, lágrimas e uma reação devastadora de Ariana.

Foi Jéssica quem acertou em cheio e descobriu a verdade: Eva namora há cinco anos com um concorrente da casa. A revelação caiu como uma verdadeira bomba e deixou todos em choque, sobretudo Ariana.

Visivelmente abalada, a concorrente não conseguiu esconder as emoções e saiu imediatamente da sala em lágrimas, direta para o confessionário. Mais tarde, não escondeu a revolta e o sentimento de traição: chamou Eva e Diogo de “dois falsos” e admitiu que não estava nada à espera do que aconteceu.

Em conversa com Cristina Ferreira, Ariana confessou que nunca suspeitou da verdade, apesar da proximidade com Diogo.

Enquanto isso, na sala, Eva e Diogo tentaram justificar a estratégia. A concorrente explicou que foi uma decisão tomada pelos dois desde o início e garantiu que sabiam que teriam de lidar com as consequências.

Dentro da casa, o ambiente era de choque total. Vários concorrentes reagiram com emoção e muitos acabaram em lágrimas, sobretudo pela forma como Ariana foi apanhada no meio da situação. Jéssica, que desvendou o segredo, também não conteve as emoções, enquanto Sara mostrou-se bastante crítica e garantiu que “não vale tudo”.

Já Diogo tentou justificar-se, dizendo que fez tudo para proteger o segredo de Eva e que nunca esteve confuso em relação a Ariana, garantindo que continua fiel à namorada.

Ainda no confessionário, Ariana voltou a mostrar-se completamente destruída e deixou clara a decisão: aquelas pessoas já não significam nada para si. Entre lágrimas, acusações e um ambiente carregado de tensão, a casa mais vigiada do país viveu um momento que promete marcar esta edição e cujas consequências ainda estão longe de terminar.