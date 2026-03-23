Revelação chocante na gala: família de Eva assume que nunca aceitou a relação com Diogo

A gala do Secret Story 10 ficou marcada por uma revelação inesperada da família de Eva. Em direto, a irmã da concorrente confessou a Cristina Ferreira que nunca apoiou a relação com Diogo e garantiu que a oposição já dura há cinco anos.

O momento aconteceu logo depois do tenso confessionário entre Eva e Diogo, que já tinha marcado a gala. Cristina Ferreira quis perceber o lado da família da concorrente e esteve à conversa com a irmã da jovem, que não escondeu o incómodo com tudo o que tem acontecido dentro da casa.

Logo no início da conversa, a familiar surpreendeu com um pedido inesperado à produção do programa. «Eu preciso que vocês a proíbam de ir ao confessionário sem óculos. Ela tem os óculos e lentes lá dentro», afirmou, deixando claro que acredita que a concorrente não está a reagir da forma correta ao que está a ver.

Questionada pela apresentadora sobre se esta atitude é uma forma de Eva ignorar a realidade, a irmã confirmou e fez uma revelação que marcou o momento. Segundo a própria, este comportamento não é novo e já acontece há vários anos. «A Eva está habituada a defender-se há cinco anos e por isso é difícil virar esta página», explicou.

Cristina Ferreira quis então perceber se a família sempre foi contra a relação com Diogo e a resposta foi imediata. A irmã não hesitou e garantiu que sim, assumindo que a família nunca apoiou o relacionamento ao longo deste tempo.

Apesar de não querer revelar todos os detalhes em direto, a familiar deixou claro que Eva sempre teve dificuldade em aceitar a opinião da família quando o assunto é o namorado. Num momento mais emotivo, fez ainda um apelo que não passou despercebido a quem acompanhava a gala, transformando a situação numa mensagem para quem está a ver o programa.

O momento tornou-se um dos mais comentados da noite e voltou a colocar a relação de Eva e Diogo no centro da polémica dentro do Secret Story 10.

Veja o momento aqui: