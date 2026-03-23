Segredo de Eva vai ser revelado esta noite. Tudo o que precisa saber sobre o momento explosivo

A revelação que muitos aguardavam está prestes a acontecer no Secret Story 10. O segredo de Eva, um dos mais comentados desta edição, vai finalmente ser desvendado durante o Especial desta noite, com Cristina Ferreira. A notícia foi avançada por Nuno Eiró no arranque do “Última Hora”, deixando os fãs do reality show em suspenso. A concorrente esconde um segredo que ganha agora ainda mais peso à luz da polémica recente: «Namoro há cinco anos com um concorrente da casa». Recorde-se de que Eva entrou no programa ao lado de Diogo, com quem mantém uma relação fora da casa. No entanto, o comportamento do concorrente tem sido alvo de críticas, sobretudo pela crescente proximidade com Ariana, com quem já protagonizou momentos íntimos. Entre beijos e movimentos debaixo dos lençóis, as imagens têm gerado forte reação do público e colocado a relação com Eva em causa. Com a revelação do segredo, tudo poderá mudar. A verdade vem agora a público e promete ter impacto direto dentro da casa, especialmente para Ariana, que ficará a saber que Diogo mantém uma relação de cinco anos com Eva. Resta saber como os concorrentes vão reagir a esta revelação e de que forma a dinâmica do jogo será afetada nos próximos dias.

Inédito! Eva “encosta” Diogo à parede após ver imagens com Ariana na cama. Eis a reação do namorado

Entre trocas de carinho, beijos e momentos íntimos debaixo dos lençóis, Diogo tem justificado a sua atitude como uma forma de proteger o segredo de Eva. Ainda assim, as imagens têm gerado indignação entre os fãs do programa.

No início da Gala, já no confessionário, Diogo surpreende Eva com um beijo, antes ainda de qualquer exibição de imagens ou confrontos com a realidade do jogo.

Durante a Gala, Eva é confrontada com imagens escaldantes de Diogo e Ariana

Estes foram os cinco momentos mais marcantes em que Eva e Diogo foram colocados frente a frente com a ver imagens no confessionário. As imagens revelam a ligação do concorrente a Ariana, desde beijos a confrontos diretos sobre limites pessoais e estratégia de jogo.

No início da Gala, já no confessionário, Diogo surpreende Eva com um beijo. Eva não apenas retribuiu o beijo, como lhe disse, em voz emotiva, que o amava muito.

Quando confrontados com as imagens mais da relação entre Diogo e Ariana, Eva assume que aceita praticamente tudo o que Diogo tem feito. A exceção que Eva faz é significativa: ela admite consentir tudo menos relações sexuais.

A sua declaração é carregada de honestidade: Não rejeita a proximidade nem a conexão com Diogo, mas estabelece um limite pessoal firme.

Num dos momentos mais tensos do confessionário, Diogo reafirma a sua abordagem ao jogo com grande convicção: «Estou orgulhoso da estratégia que estou a ter. Fiz o que mais ninguém fez.»

Quando confrontada com uma das imagens mais delicadas, em que se questiona se algo aconteceu entre Diogo e a outra concorrente depois de ela lhe ter dito que “tiraria os boxers”, Eva exige respostas claras. A concorrente questiona ainda: «Fizeram alguma coisa quando ela te disse que te tirava os boxers?». Já Diogo, novamente, evita responder com clareza.