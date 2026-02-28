«Sou um gajo pacífico…» Diogo deixa aviso a Eva e gera tensão

Esta sexta-feira à noite, dia 27 de março, o casal de namorados Diogo e Eva tiveram uma conversa bem tensa sobre os limites da relação. Os dois concorrentes do Secret Story são um casal de namorados e têm de esconder o segredo dos restantes colegas. Contudo, já há várias proximidades físicas e os problemas estão a começar.

Diogo mostrou-se incomodado com isso. Os ciúmes estão instalados no meio do casal. O concorrente deixou mesmo um aviso à namorada sobre a proximidade desta com alguns homens. «Não vim aqui fazer figura de palhaço», disse.

Eva justificou-se: «No máximo, deitou-se no meu braço. Eu também acho que não é muito. (…) Com ele eu não tenho receio que ele tenha de nos aproximar de forma indevida». Mas Diogo foi claro: «Se tu deixas avançar até um certo ponto. Olha que eu por acaso sou um gajo pacífico e vou limitando muitas coisas. Não vou andar ao estoro porque o rapaz não tem culpa nenhuma e não sabe de nada. Mas eu sou sincero. Eu já te falei isto lá fora. Eu não vim aqui para fazer figura de palhaço».

Veja os vídeos.

