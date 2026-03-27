Surpreendente. Diogo abraça Eva após salvação e faz confissão inesperada

A noite de quinta-feira ficou marcada por mais um momento intenso dentro da casa do Secret Story 10. Eva foi a concorrente salva de expulsão com a maior percentagem da votação e a reação de Diogo não passou despercebida.

Com 61% dos votos, a concorrente foi a primeira a ser salva durante o Especial transmitido na noite de 26 de março. Depois do anúncio, Eva mostrou-se emocionada.

No entanto, o momento que mais deu que falar aconteceu já no final da emissão. Diogo decidiu aproximar-se da agora ex-namorada e acabou por surpreender: o concorrente abraçou Eva e fez questão de lhe dar os parabéns. «Muitos parabéns, tu mereces», disse, visivelmente sensibilizado com a salvação da concorrente. Diogo aproximou-se do ouvido de Eva e fez mais uma confissão inesperada: «Está tudo a correr mal entre nós, mas vais vencer isto. Eu já te disse isto, vais vencer».

Veja o momento aqui:

Recorde-se que os dois entraram no Secret Story 10 como casal, mas a relação acabou por terminar dentro da casa após várias polémicas, especialmente depois da aproximação de Diogo a Ariana.

Com Eva agora fora de risco, continuam nomeados e em perigo Ariana, João, Liliana e Sara. VOTE PARA SALVAR na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas:

ARIANA – 761 20 20 02

JOÃO – 761 20 20 11

LILIANA – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 18