Viralizou! Em menos de 24 horas, o «ultimato» que Eva fez a Diogo ultrapassa 1 milhão de visualizações

Segredo revelado: Eva nem sempre foi ruiva e estas são as imagens que o comprovam

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

No Secret Story 10, Eva e Diogo têm sido dois dos grandes protagonistas. Depois de o segredo do concorrente ter sido descoberto, o casal continua focado em esconder o da jovem nortenha, mas nem tudo está a correr como previsto: a proximidade (e intimidade) entre Diogo e Ariana está a deixar Eva fora de si... e até já fez um aviso ao namorado!

Esta terça-feira, Eva aproveitou um momento em que Diogo estava sozinho na casa de banho para o avisar que «há limites» para as coisas que anda a fazer com Ariana. Isto porque o concorrente já deu beijos à colega de casa e tem dormido com ela todos os dias, mesmo à frente da companheira.

As imagens foram divulgadas no Instagram da TVI e, em menos de 24 horas, ultrapassaram o 1,1 milhões de visualizações.