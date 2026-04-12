Há um significado especial por trás do vestido que Eva usou na gala de estreia do Secret Story 10. E a história vai emocioná-lo

O vestido rosa que Eva escolheu para a noite de estreia do Secret Story 10 não foi uma escolha aleatória, foi uma homenagem silenciosa à irmã, carregada de memórias e emoção. A concorrente revelou às colegas de casa que o look da primeira gala era o mesmo que tinha usado no seu baile de finalistas, em 2021, e que foi precisamente a irmã quem o escolheu. A história rapidamente deixou toda a gente sem palavras.

«No baile de finalistas, a minha irmã escolheu um vestido. E eu não gostava. (...) Nós fomos ver vários vestidos, estás a ver? E escolheu-se um vestido para o baile de finalistas. E era cor-de-rosa. Eu na altura não gostava muito de cor-de-rosa. Mas ela disse: “Ai, fica tão bem, não sei quê”. E eu, pronto, trouxe para lhe fazer a vontade, que eu vi que ela ficou maravilhada com aquele vestido.»

O que começou como um gesto de carinho acabou por se tornar inesquecível. Nessa noite, Eva foi eleita rainha da pista de dança e o vestido rosa tornou-se lendário:

«Até tinha sido aquele que tinha ficado melhor em tudo aquilo que nós vimos. (...) Ela ficou tão feliz, tão contente com aquele vestido, que eu decidi usar para fazer um bocadinho a vontade a ela. E no baile de finalistas eu fui eleita a rainha da pista. A rainha da pista de dança. E toda a gente me chamou de Barbie.»

Cinco anos depois, o mesmo vestido voltou a brilhar, desta vez à entrada da casa mais vigiada do País:

«Eu parecia a Barbie, tipo, toda rosinha, com sapatos brilhantes, toda princesa. E toda a gente: 'Barbie! Barbie!'. (...) E esse vestido foi o vestido que eu trouxe para a primeira gala aqui. Era rosa-choque e era cai-cai.»

No final da conversa, visivelmente emocionada, Eva fez uma confissão que tocou as colegas: a partir daquele baile de finalistas, decidiu que seria sempre a irmã a escolher os seus vestidos. Uma decisão tomada com o coração, e que, ao que parece, nunca a desiludiu.