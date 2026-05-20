A nova vida após vencer os 100 mil euros: Eva Pais ruma a destino de sonho com companhia especial

Depois de manter o destino em segredo nas primeiras partilhas feitas no Instagram, Eva Pais acabou por revelar que escolheu Málaga, em Espanha, para uns dias de descanso com uma companhia especial.

A vencedora de Secret Story 10 mostrou vários momentos da viagem ao lado da irmã, Maryn, desde os registos no aeroporto do Porto até às imagens já instaladas no hotel.

A jovem fez ainda questão de partilhar alguns detalhes do resort onde esteve hospedada, incluindo a vista privilegiada para a piscina e para a costa marítima.

Recorde-se de que a participação da jovem no Secret Story ficou marcada pelo polémico triângulo amoroso com Diogo Maia e Ariana Miranda. Apesar de ter perdido a relação amorosa durante o programa, Eva acabou por conquistar o prémio final de 100 mil euros e uma enorme legião de fãs.

Agora, a ex-concorrente vive uma nova fase e continua a encantar os seguidores com as viagens e os momentos que vai partilhando nas redes sociais.